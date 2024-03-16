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Ayasofya Camii'nde Yunan bayraklı provokasyon! Fotoğrafı sosyal medyada bu notla paylaştı

Ayasofya Camii'nde Yunan bayraklı provokasyon! Fotoğrafı sosyal medyada bu notla paylaştı

İstanbul'un simgelerinden biri olan Ayasofya Camii'ni ziyaret eden bir turistin, Yunanistan bayrağı açarak "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan" notuyla paylaştığı fotoğraf tepki topladı.

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İstanbul'un tarihi simgelerinden olan Ayasofya, yıllarca müze statüsündeyken 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden cami olarak ibadete açıldı.

Türk halkının yaklaşık bir asırlık hasretini sona erdiren bu karardan beri, hemen her gün ziyaretçi akınına uğrayan Ayasofya Camii minarelerinden her vakit ezan sesleri yükseliyor. Ancak bundan rahatsız olanlar da var. 

Bir Yunan turist, ziyaret ettiği Ayasofya'da provokasyon yapmaya çalıştı. Şahıs, Yunanistan bayrağı açarak fotoğraf çektirdi. Yunan turist çektirdiği fotoğrafı "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan" notuyla paylaştı. Şahsın paylaştığı kare kısa sürede büyük tepki topladı.

Türk kullanıcılar, Yunan turistin paylaşımıyla ilgili "Umarım yüzme biliyorsundur", "Islak odun çekmiş canı", "Havalar ısındı ya denize girmek istiyorlar", "Yüzmeyi seviyorlar", "Sağlam yüzücü diye yorumladım", "Bırakın sevinsin gariban", "Deniz soğuktur yiğidim", "Yüzmeyi mi özledin komşi" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Yunan turistin o paylaşımı;

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