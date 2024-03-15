Gezici Araştırma’nın İstanbul anketinde sürpriz sonuçlar! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
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Yerel seçim için geri sayım sürerken, yapılan anket çalışmaları da paylaşılmaya devam ediyor. Son anket Gezici Araştırmadan... Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında yerel seçimlerle ilgili son anket sonuçlarını paylaştı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başakanlığı için yapılan araştırmayla ilgili Gezici, araştırmanın hanelerde yüz yüze görüşme metoduyla yapıldığını açıkladı. Yapılan ankete göre sonuçlar şöyle:
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Murat Kurum yüzde 44,1
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Ekrem İmamoğlu yüzde 43,5
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