BIST 8.829
DOLAR 32,13
EURO 35,12
ALTIN 2.227,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hakkında 75 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı!

Hakkında 75 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hakkında 75 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 75 yıl hapis cezası bulunan Zafer Y'yi (29) yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Ekipler, Zafer Y'nin Pınar Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ayasofya Camii'nde Yunan bayraklı provokasyon! Fotoğrafı sosyal medyada bu notla paylaştı
Ayasofya Camii'nde Yunan bayraklı provokasyon! Fotoğrafı sosyal medyada bu notla paylaştı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
TİKA'dan Kuzey Makedonya'da çiftçilere tarımsal ekipman desteği
TİKA'dan Kuzey Makedonya'da çiftçilere tarımsal ekipman desteği
Rusya, Ukrayna’da Odessa ve Sumi’deki askeri hedefleri vurdu
Rusya, Ukrayna’da Odessa ve Sumi’deki askeri hedefleri vurdu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? AK Parti son İstanbul anketini açıkladı
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? AK Parti son İstanbul anketini açıkladı
Öldü sanılıp ceset torbasına konan depremzede genç, depremin acılarını şarkıyla anlattı
Öldü sanılıp ceset torbasına konan depremzede genç, depremin acılarını şarkıyla anlattı
Müebbet hapisle yargılanıyorlardı, beraat ettiler
Müebbet hapisle yargılanıyorlardı, beraat ettiler
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı genç feci şekilde hayatını kaybetti
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı genç feci şekilde hayatını kaybetti
İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi
İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi
Acil ameliyata alınan Berna Laçin'in sağlık durumu belli oldu
Acil ameliyata alınan Berna Laçin'in sağlık durumu belli oldu
İzmir'de tek katlı ev yandı: bir kişi hayatını kaybetti!
İzmir'de tek katlı ev yandı: bir kişi hayatını kaybetti!
Dilan ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu!
Dilan ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu!