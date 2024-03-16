Hakkında 75 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hakkında 75 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 75 yıl hapis cezası bulunan Zafer Y'yi (29) yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Ekipler, Zafer Y'nin Pınar Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.