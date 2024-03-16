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Kazada ölen uzman çavuşa memleketinde acı veda

Kazada ölen uzman çavuşa memleketinde acı veda

Görev yaptığı Mardin’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Uğur Keskin, memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mardin’de görevli olduğu öğrenilen Uğur Keskin’in (32) kullandığı otomobil Kızıltepe-Viranşehir kara yolu üzerinde bulunan kavşakta ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazada cipin sürücüsü ile Uzman Çavuş Uğur Keskin ve araçta bulunan eşi Ayçanur Şeyma K. (29) yaralandı.

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Keskin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan eşinin ise yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Uğur Keskin’in cenazesi yapılan adli işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Elmayurdu köyüne gönderildi. Keskin, için köy okulunun avlusunda öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza Keskin’in ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Keskin’in cenazesi dualarla köy mezarlığına defnedildi.

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