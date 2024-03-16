BIST 8.829
DOLAR 32,13
EURO 35,12
ALTIN 2.227,09
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Mars'ta 50 yıldır gizli kaldı bilim insanları keşfetti yaşam belirtileri olabilir

Mars'ta 50 yıldır gizli kaldı bilim insanları keşfetti yaşam belirtileri olabilir

Bilim insanlarının Mars'ta keşfettiği "gizlenmiş" devasa yanardağın, yaşam belirtileri barındırıyor olabileceği duyuruldu.

Abone ol

"Livescience" internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen 55. Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı'nda bilim insanları, Mars'ta devasa bir yanardağ keşfettiklerini açıkladı.

Bilim insanları, buranın, 50 yılı aşkın süredir Mars'ta yanardağ olduğu fark edilemediğinden "gizli kaldığını" belirtti.

Yanardağın, yaklaşık 450 kilometre genişliğinde ve 9 bin 22 metre yüksekliğinde olduğunu söyleyen bilim insanları, yanardağın Mars'ın ekvatoruna yakın Tharsis volkanik bölgesinin doğu kısmında yer aldığını bildirdi.

Bilim insanları, yanardağın tabanına yakın yerde buzul tabakası kalıntıları tespit ettiklerini ve bu durumun uzayda yaşam belirtileri aramak için bu yanardağı önemli bir yere taşıdığını aktardı.

NASA Ames Araştırma Merkezine bağlı SETI Enstitüsü ve Mars Enstitüsünden gezegen bilimci ve çalışmanın başyazarı Dr. Pascal Lee, yaptığı açıklamada, "Geçen yıl bir buzul kalıntısı bulduğumuz bölgenin jeolojisini inceliyorduk ki devasa ve derinden aşınmış bir volkanın içinde olduğumuzu fark ettik." ifadesini kullandı.

Öte yandan, çalışmada, ABD Uzay ve Havacılık Ajansının (NASA) "Mariner 9", "Viking 1 ve 2", Mars Global Surveyor, Mars Odyssey ve Mars Reconnaissance Orbiter misyonlarının yanı sıra Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Mars Express misyonundan elde edilen verilerin kullanıldığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Alinur Aktaş emeklinin yüzünü güldürecek! CHP'nin tüm engellerine rağmen Bursa'da neler yapıldı?
Alinur Aktaş emeklinin yüzünü güldürecek! CHP'nin tüm engellerine rağmen Bursa'da neler yapıldı?
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
40 yıllık muhtar tekrar aday oldu!
40 yıllık muhtar tekrar aday oldu!
Hakkında 75 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı!
Hakkında 75 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı!
Ayasofya Camii'nde Yunan bayraklı provokasyon! Fotoğrafı sosyal medyada bu notla paylaştı
Ayasofya Camii'nde Yunan bayraklı provokasyon! Fotoğrafı sosyal medyada bu notla paylaştı
TİKA'dan Kuzey Makedonya'da çiftçilere tarımsal ekipman desteği
TİKA'dan Kuzey Makedonya'da çiftçilere tarımsal ekipman desteği
Rusya, Ukrayna’da Odessa ve Sumi’deki askeri hedefleri vurdu
Rusya, Ukrayna’da Odessa ve Sumi’deki askeri hedefleri vurdu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? AK Parti son İstanbul anketini açıkladı
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? AK Parti son İstanbul anketini açıkladı
Öldü sanılıp ceset torbasına konan depremzede genç, depremin acılarını şarkıyla anlattı
Öldü sanılıp ceset torbasına konan depremzede genç, depremin acılarını şarkıyla anlattı
Müebbet hapisle yargılanıyorlardı, beraat ettiler
Müebbet hapisle yargılanıyorlardı, beraat ettiler
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı genç feci şekilde hayatını kaybetti
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı genç feci şekilde hayatını kaybetti
İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi
İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi