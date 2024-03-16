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46 yaşındaki kadın banyoda asılı bulundu!

46 yaşındaki kadın banyoda asılı bulundu!

Zonguldak’ta D.K (46) isimli kadın evinin banyosunda iple boynundan asılmış halde ölü bulundu.

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Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yeni Mahalle'deki toplu konutlarda yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen D.K., (46) isimli kadın kendini banyoda iple asarak hayatına son verdi.

Yakınları tarafından cansız bedeni bulunan kadın için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri D.K isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından D.K isimli kadının cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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