BIST 8.829
DOLAR 32,13
EURO 35,12
ALTIN 2.227,09
HABER /  DÜNYA

Pakistan'da bombalı saldırılarda 7 asker öldü

Pakistan'da bombalı saldırılarda 7 asker öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırılarda 7 asker yaşamını yitirdi.

Abone ol

Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan bölgesindeki askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği ve ardından "çok sayıda intihar saldırısı" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, intihar saldırılarında 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın ardından saldırıyı düzenleyen "teröristlere" yönelik operasyonda ise 2 subayın yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, saldıran 6 "silahlı militanın" ise güvenlik güçlerince öldürüldüğü kaydedildi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Şahbaz Şerif, "korkakça" olarak nitelendirdiği saldırıyı kınayarak, "Ben ve bütün ulusumuz, canlarını feda eden şehitlerimizle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın terörizmi tamamen ortadan kaldırma konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, saldırıda hayatını kaybeden subay ve askerler için rahmet diledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırgızistan ile Tacikistan sınır meselesini çözmeye çalışıyor
Kırgızistan ile Tacikistan sınır meselesini çözmeye çalışıyor
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Tanker ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti!
Tanker ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti!
Süper Lig'de Alanyaspor, Kayserispor'u mağlup etti
Süper Lig'de Alanyaspor, Kayserispor'u mağlup etti
Çorum'da dolu yağışı kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Çorum'da dolu yağışı kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Yolda bulduğu 1980 poundu polise teslim etti!
Yolda bulduğu 1980 poundu polise teslim etti!
HÜDA PAR Genel Başkanı, Muş'ta "Halk Buluşması"na katıldı
HÜDA PAR Genel Başkanı, Muş'ta "Halk Buluşması"na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum için duyurdu: Bunun için bakanlık ve belediyeleri seferber edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum için duyurdu: Bunun için bakanlık ve belediyeleri seferber edeceğiz
Mehmet Özhaseki: Büyük projemiz İstanbul depremine hazırlanmak!
Mehmet Özhaseki: Büyük projemiz İstanbul depremine hazırlanmak!
Halaç Türkçesi İran'da kültürel miras olarak kabul edildi
Halaç Türkçesi İran'da kültürel miras olarak kabul edildi
46 yaşındaki kadın banyoda asılı bulundu!
46 yaşındaki kadın banyoda asılı bulundu!
Kazada ölen uzman çavuşa memleketinde acı veda
Kazada ölen uzman çavuşa memleketinde acı veda