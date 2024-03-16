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Kırgızistan ile Tacikistan sınır meselesini çözmeye çalışıyor

Kırgızistan ile Tacikistan sınır meselesini çözmeye çalışıyor

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov, iki ülke arasındaki ihtilaflı sınır konusunu ele aldı.

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Kırgızistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşiyev ve Yatimov, Tacikistan'ın Sogdiy bölgesine bağlı Buston şehrinde bir araya geldi.

Taşiyev ve Yatimov, görüşmede Kırgız-Tacik devlet sınırındaki ihtilaflı sınırın netleştirilmesi konusunu ele aldı.

Görüşmede, ihtilaflı sınırın belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdürülmesi kararı alındı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 972 kilometrelik ortak sınırın şimdiye kadar yaklaşık yüzde 90'ına tekabül eden 889 kilometrelik kısmı üzerinde uzlaşma sağlandı.

Geriye kalan 83 kilometrelik sınır için Kırgızistan ve Tacikistan hükümetler arası sınır belirleme heyetleri çalışmalarını sürdürüyor.

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