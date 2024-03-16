İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu: Garnitür müyüz değil miyiz, herkes görecek

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, aday gösterilmesinin ardından kendisine gelen eleştirilere tepki göstererek "Bir vesayetçi kafa vardı, o vesayetçi kafa maalesef tekrar hortladı. Bir milletvekili diyor ki 'Ana muhalefet CHP'dir, diğerleri garnitürdür.' Göstereceğiz biz garnitür müyüz değil miyiz, herkes görecek." dedi.

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Seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'da ziyaretlerde bulunan Kavuncu, ilk olarak Hürriyet Mahallesi Muhtarlığını ziyaret ederek muhtar Zekeriyya Çakır ile görüştü. Kavuncu, görüşmenin ardından muhtarlık binasındaki kadın üreticilerin atölyelerini gezerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra 500 Evler Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Kavuncu, seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ardından ilçede bulunan bir restoranda muhtarlar, kanaat önderleri, STK ve spor kulüplerinin temsilcileriyle iftar programında bir araya gelen Kavuncu, burada yaptığı konuşmada, görev adamı olduklarını ve görevi her zaman kendilerinden önde tuttuklarını söyledi.

Kavuncu, 14 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaptıklarını anımsatarak "'Millet sizi istiyor, siz cumhurbaşkanı adayı olursanız sahada vatandaş çok daha heyecanlı, enerjik bir şekilde koşturacak. Anketlerde sizin adınız çıkıyor, bu görev size düşüyor, gelin bu sorumluluğu alın.' dediğimizde bu sorumluluğu almayanlar oldu. Şimdi bize dönüp de 'Vay efendim sen niye adaysın, senin adaylığın şuna yol açar' demeye bu arkadaşların hiç hakkı yok." dedi.

İmamoğlu ve Yavaş'a çok açık bir şekilde davette bulunduklarını ancak bu davetin kabul edilmediğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterildiğini ve kendilerinin de seçimde koşturduklarını ancak kazanamadıklarını dile getiren Kavuncu, şunları kaydetti:

"Sonra CHP bir kongre yaptı. 'Kemal Bey cumhurbaşkanı adayı olsun' diyenler bu sefer Kemal Bey'i CHP genel başkanlığına uygun görmediler. Dediler ki; 'Cumhurbaşkanı adayı gösterdik ama artık senin genel başkan olmanı istemiyoruz.' Kongrede Kemal Bey'i o görevden aldılar, yerine Özgür Özel'i genel başkan yaptılar. Bizi ilgilendirmez, bir başka partinin kendi iç işi ama beni ilgilendiren tarafı şu; zaman zaman bana diyorlar ki 'Siz bu iki kişiyi cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiniz. Şimdi nasıl buna karşı aday oluyorsunuz?' Biz ayrı bir partiyiz, CHP'de kendi genel başkanlarını cumhurbaşkanlığına uygun görüp sonra kongrede karşısına rakip çıkarıp değişiklik yapma hakkını kendilerinde görüyorlar. Biz aday çıkarıp 'İstanbul'da hür ve müstakil hareket edeceğiz' dediğimizde 'Vay efendim siz bunu nasıl yaptınız, nasıl yaparsınız?' diyorlar. Bir vesayetçi kafa vardı, o vesayetçi kafa maalesef tekrar hortladı. Bir milletvekili diyor ki 'Ana muhalefet CHP'dir, diğerleri garnitürdür.' Göstereceğiz biz garnitür müyüz değil miyiz, herkes görecek. 31 Mart gecesi, 1 Nisan sabahı o sandıklar açıldığında inşallah bizleri üzmeyecek bir sonuç ortaya çıkacak ve biz bu mücadelemize devam edeceğiz."

Kavuncu'ya ziyaretlerinde İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, İYİ Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Erhan Özkan ve İYİ Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Harun Çapur ile partililer eşlik etti.