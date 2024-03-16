Kültür ve Turizm Bakanı: 2024 hedefimiz 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir!

Turizmde rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “2024 yılı hedefimiz ise 60 milyon turist ve 6o milyar dolar turizm geliri. Sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan gözbebeğimiz Antalya’da rekor kırarak tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştık" dedi.

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Olympos Ören Yeri Karşılama Merkezi'nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy bu başarıların kesinlikle tesadüf olmadığını, bu rekorları kırmanın, Türkiye’yi dünya turizminde parlayan bir yıldız haline getirmek elbette kolay olmadığını söyledi.

Hedefleri belirlerken planlama ortaya koyduklarını söyleyen Ersoy, “Bu süreçte turizmi 12 aya yaymak ve nitelikli turizmi güçlendirme adına attığımız en önemli çalışmalarımızdan biri oldu. Bildiğiniz gibi turizmin 12 aya yayılmasının kültür turizmi ile çok güçlü bir ilişkisi bulunmaktadır. Bu amaçla sahip olduğumuz kültürel mirası gün yüzüne çıkarıp tüm dünyanın ziyaret edebileceği bir altyapı oluşturmak adına tarihin en yoğun çalışmalarını başlattık. Son 60 yılda Türkiye’de arkeoloji ile ilgili yapılanlara eşdeğer işi önümüzdeki dört yılda tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Antalya’yı merkeze alan Türk arkeoloji tarihinin altın çağı geleceği miras projemiz çerçevesinde arkeolojik çalışma sayısını yıllık 720’ye yükselttiklerini söyleyen Ersoy, “Bu dünyada rekordur şu anda dünyada en çok bir yıl içinde kazı ve kurtarma çalışması yapılan ülke Türkiye. Bu sayıyı 2024 yılında 750’ye 2026’ya kadar da yıllık 800’e çıkarmayı planlıyoruz. 2028 yılı sonuna kadar Antalya’daki arkeolojik alanlarımıza kazılar, restorasyon ve çevre düzenlemeleri için 5 buçuk milyar ödenek ayırdık. Geçtiğimiz günlerde Antalya Ticaret ve Sanayi odamızdaki toplantıda müjdesini vermiştim, dünyanın önemli koleksiyonlarından birine sahip olan Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yeniden yapımı ile ilgili proje çalışmalarında başlattık. Bununla birlikte Kemer’e de Su Altı Arkeoloji Müzesi kazandıracağız. Ayrıca üç gün önce geleceği miras projemiz çerçevesinde Aspendos Antik Kenti’ninde lansmanını gerçekleştirdik ve çalışmalarla ilgili olarak detayları sizlerle paylaştık. Bilindiği gibi Aspendos Antik Kenti ile geleceğin miras projemizin yedinci lansmanını yapmış olduk. İnşallah tarihi gün yüzüne çıkaran çalışmaların devamını da getireceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında Olimpos Ören Yeri Karşılama Merkezi hakkında bilgiler veren Bakan Ersoy, “2023 yılı Nisan ayında Olimpos Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmaları incelerken burada Olimpos Ören Yeri Karşılama Merkezi ile ilgili olarak ta çalışma yapacağımızın sözünü vermiştim. Antalya’da siz değerli hemşerilerime verdiğim sözü yerine getirerek hemen kısa bir süre içinde proje çalışmaları başlatıp ihalesini gerçekleştirmiştik. Bugün bir sözümüzü daha yerine getirip Olimpos Ören Yeri Karşılama Merkezinin açılışını gerçekleştiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Otopark alanını, yürüyüş yollarını düzenledik. Bir kültürel mirasımızı daha ayağa kaldırarak toplam 65 milyona mal olan Olimpos Ören Yeri Karşılama Merkezini Antalya’nın hizmetine sunuyoruz. Antalya’da turizme bağlantılı olarak kıyı şeridi boyunca bir kültürel miras koridoru oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaştığımızda Ören yerlerine olan ilgi çok daha yüksek seviyelere ulaşacaktır. Gazipaşa‘dan Kaş’ a kadar tüm Ören yerlerimizde çok detaylı çalışmalara hız verdik. Özellikle Olimpos ve Phaselis üzerinde bu bölgede doğasıyla bütünleşik kültürel miras unsurları ile doğa turizmi öne çıkaran nitelikte bir kültür turizmi destinasyonunun oluşmasını hedefliyoruz. Ayrıca bölgede gastronomi turizmin gelişmesi için de çalışmalar yapacağız. Böylelikle bölgeyi Antalya’nın kültürel miras ve eko turizm destinasyonun olarak tescillemiş oluyoruz. Antalya’nın dünyanın en önemli turizm şehirlerinin önüne geçmesini sağlayacak çalışmaların hayata geçirilmesi için hizmet anlamında kaybedecek tek bir dakikası dahi bulunmuyor. Bizim kısır siyasi tartışmalara değil, Antalya’ya değer katacak projeler üzerinde çalışacak birlikteliğe ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.