Almanya, ilk kez Gazze’ye havadan yardım bıraktı

Alman Hava Kuvvetleri tarafından Gazze’ye ilk kez havadan yardım bırakıldığı, 4 tonluk yardımın bin metre yükseklikten Gazze’ye indirildiği aktarıldı.

Abone ol

Bakanlığın sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, Alman Hava Kuvvetlerinin ilk kez bugün Gazze'ye paraşütle insani yardım malzemeleri indirdiği belirtildi.

Açıklamada, yardım taşıyan uçakların Fransa'nın Evreux kentinde konuşlandığı kaydedildi.

Alman Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise C-130 tipi uçakla taşınan 4 ton acil ihtiyaç duyulan gıdanın paraşütle Gazze'ye indirildiği ve 4 paletin yaklaşık 1000 metre yükseklikten bırakıldığı aktarıldı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, yaptığı açıklamada, "Bu şekilde acilen ihtiyaç duyulan ilaç ve gıdanın Gazze'de zor durumdaki insanlara ulaşmasını sağlamaya katkıda bulunabiliyoruz." dedi.

Almanya, Ürdün tarafından Gazze'ye havadan yardım ulaştırılması için başlatılan operasyona katılacağını bildirmiş ve bu görevin Fransa'nın Evreux kentindeki C-130J Hercules nakliye uçaklarıyla yürütüleceğini duyurmuştu.​​​​​​