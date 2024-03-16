Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliği bitmişti! Ceyda Düvenci yeni bir aşka yelken açtı
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Geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini 15 dakika da bitiren Ceyda Güvenci son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Fit hali ile dikkat çeken Düvenci şimdi de aşk bombasıyla gündeme geldi. İki çocuk annesi ünlü oyuncu aradığı aşkı sonunda buldu.
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırdı.
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Son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettiren Ceyda Düvenci aradığı aşkı sonunda buldu.
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Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; ünlü oyuncu, ayrılıktan 8 ay sonra yeni bir aşka yelken açtı.
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Ceyda Düvenci'nin, radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşadığı iddia edildi.
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