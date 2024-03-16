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Türk Sanat Müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi'den acı haber geldi. Nesrin Ersipahi hayatını kaybetti.

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Türk Sanat Müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi'den acı haber geldi. Nesrin Ersipahi hayata veda etti.

Nesrin Ersipahi kimdir?: İskenderun'da dünyaya gelen Nesrin Ersipahi, İskenderun Musiki Cemiyeti'ne girerek ilk musiki derslerini almış. Bestekâr ve TRT Müzik Dairesi Eski Başkan Yardımcısı Özgen Gürbüz başta olmak üzere, birçok değerli ustadan nota, usul, nazariyat ve repertuar dersleri almış. Alâeddin Yavaşça imzalı sertifikası da bulunan Nesrin Ersipahi, "Sevde Gör Gülüm" adlı 12 eserden oluşan CD'si ile dikkat çekmiştir. Klasik Türk sanat müziğine yönelen sanatçının, TRT denetiminden geçen çeşitli radyo ve televizyon programlarında yayınlanan 29 eserlik 2 ayrı tanıtım CD'si de bulunmaktadır. Ersipahi, çok sayıda konserde de solist olarak sahneye çıkmıştır.

İsim benzerliği karışıklığa neden oldu

Devlet Sanatçısı unvanına sahip sanatçı Nesrin Sipahi 89 yaşındaki hayatını kaybettiği öne sürüldü. Sonrasında konuyla ilgili Onur Akay’dan açıklama geldi. Akay, yaptığı açıklamada "Nesrin Sipahi değil, Nesrin Ersipahi hayatını kaybetti!" dedi.

Onur Akay'ın açıklaması şu şekilde:

“Ama isimlerin yakın olmasından dolayı, maalesef ki vefatında da editör arkadaşlarımız bir karışıklık yaşamış. Nesrin Sipahi’ye sağlıklı uzun ömürler, bu mübarek günlerde kaybettiğimiz Nesrin Ersipahi’ye de Allah’tan rahmet dilerim.”

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