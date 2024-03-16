Ramazan ayında sıvı tüketimini ihmal etmeyin!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Bilge, Ramazan ayında su içmenin önemine dikkat çekerek, az sıvı alınması halinde meydana gelen sağlık sorunları hakkında önemli uyarılarda bulundu.

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İftardan sahura kadar geçen süre içerisinde minimum 10-12 bardak su içilmesi gerektiğini söyleyen Denizli Özel Egekent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Bilge, çay ve kahvenin susuzluğu giderdiği hissi verse de aslında iftara kadar olan sürede vücutta su kaybına neden olduğunu belirtti.

Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek için bolca su içilmesinin önemine vurgu yapan Dr. Bilge, “İnsan vücudunun yüzde 60’tan fazlası sudan oluşuyor. Yeterli su tüketmenin zorlaştığı Ramazan Ayı’nda, vücutta sıvı kaybı gerçekleştiğinde metabolik denge bozuluyor. Bu durum beraberinde tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, bayılma, baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik gibi belirtileri getiriyor. Vücudumuz gün içerisinde idrar çıkışı, terleme, vücut salgılarının üretimi ve daha birçok farklı yolla belli miktarda su kaybediyor. Hava sıcaklığının yüksek olduğu ilkbahar ve yaz aylarında su kaybı daha da fazla oluyor. İftardan sahura kadar geçen sürede bu kaybı karşılayacak miktarda su içemediğimizde ise vücudun su oranının düşmesine, bir diğer söyleyişle dehidrasyona bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları baş gösteriyor” diye konuştu.