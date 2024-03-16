Beşiktaş-Antalyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

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Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş 0-1 Antalyaspor (CANLI SKOR)

Siyah-Beyazlılar'da son iki maçta alınan mağlubiyetin ardından Fernando Santos eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Portekizli Teknik Adamın bu maçta tek amaçı kazanmak.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de çıktığı son iki karşılaşmadan 3 puan çıkaramadı. 28. haftada Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray’a 1-0 yenilen Beşiktaş, bir sonraki hafta da Gaziantep FK’ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Bu süreçte kalesinde 3 gol gören Kartal, rakip fileleri sarsamadı.

Beşiktaş - Antalyaspor muhtemel 11'leri:



Beşiktaş: Mert, Svensson, Worrall, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Gedson, Muci, Rashica, Cenk, Semih.

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Bünyamin, Veysel, Saric, Erdoğan, Kaluzinski, Ufuk, Streek, Buksa, Larsson.