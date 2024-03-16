BIST 8.829
DOLAR 32,13
EURO 35,12
ALTIN 2.227,09
HABER /  GÜNCEL

F-22 mi, F-35 mi, KAAN mı? Heyecan veren sözler

F-22 mi, F-35 mi, KAAN mı? Heyecan veren sözler

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili, "İlk uçuşu önemliydi. Şu anda çalışmalar devam ediyor. 20 uçak 2028 itibari ile Hava Kuvvetlerine teslimatı planlanıyor. Gerçekten devrim bu" dedi.

Abone ol

Rize Belediyesi tarafından organize edilen Türkiye Havacılık Vizyonu programına katılan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, katılımcılara sunum yaptı.

Program öncesi konuşan Kotil, Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN’ın teslimatı için çalıştıklarını dile getirdi.

Kotil, “Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 2010'da başlayan bir proje bu ve Allah nasip etti. Şubat 21'de de uçtu. Bu önemliydi özellikle Amerikan medyası işi çok iyi irdeledi, F-22 ile karşılaştıran tablolar ortaya koydu. Bu 5’inci nesil bir savaş uçağı. Ruslarda var. Çin'de var. Bir de Amerikalılarda F-22 ve F-35 var. Amerikalılar iki uçak yaptılar. F-22 daha çok havada hava hedefleri vurmak için, F-35 de daha çok havadan kara hedeflerini vurmak için. Rusya ve Çin de tek uçakla buna cevap verdi. Türkiye de KAAN’la da cevap veriyor. Bizim uçağımız biraz F-22'ye doğru kaymış durumda. İlk uçuşu önemliydi çünkü kocaman 20 ton, Allah nasip etti, havada kaldı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi ifade etti; 20 uçak 2028 itibarı ile Hava Kuvvetlerine teslimatı planlanıyor. Biz o planın arkasını dolduracağız. Gerçekten devrim bu. Çünkü koca bir uçak iki tane F-16 motoru var. Üzerindeki bütün sistemler fiber optik ve aklınıza ne geliyorsa. Türklerin yaptığı tümüyle dijital en komplike cihaz. Allah nasip etti, planlandığı gibi çalıştı, demek ki, bu oluyormuş" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Genç kızın göz yaşlarına Erdoğan da dayanamadı
Genç kızın göz yaşlarına Erdoğan da dayanamadı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Kocaeli'de limana yanaşan gemi vinçleri devirdi
Kocaeli'de limana yanaşan gemi vinçleri devirdi
Eski yardımcısı Pence'ten Trump'a dost kazığı
Eski yardımcısı Pence'ten Trump'a dost kazığı
Abdulkadir Uraloğlu: Atatürk Havalimanı ülkemizin en büyük teknoparkı olacak
Abdulkadir Uraloğlu: Atatürk Havalimanı ülkemizin en büyük teknoparkı olacak
Bakan Özhaseki'den açıklama: Bütün hazırlıkları yaptık
Bakan Özhaseki'den açıklama: Bütün hazırlıkları yaptık
İklim aktivistleri Almanya'nın birçok şehrinde gösteri yaptı
İklim aktivistleri Almanya'nın birçok şehrinde gösteri yaptı
Ramazan ayında sıvı tüketimini ihmal etmeyin!
Ramazan ayında sıvı tüketimini ihmal etmeyin!
Fazla sosis tüketimi bağırsak kanseri riskini yüzde 40 artırıyor!
Fazla sosis tüketimi bağırsak kanseri riskini yüzde 40 artırıyor!
5 eksik var! Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kamp kadrosu belli oldu
5 eksik var! Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kamp kadrosu belli oldu
Almanya, ilk kez Gazze’ye havadan yardım bıraktı
Almanya, ilk kez Gazze’ye havadan yardım bıraktı
Ilgaz'da mart ayında da kayak yapılıyor
Ilgaz'da mart ayında da kayak yapılıyor