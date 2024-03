Murat Kurum: İstanbul'u dünyanın en gelişmiş girişimcilik şehrinden biri haline getireceğiz

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, 2030 yılına kadar İstanbul'u dünyanın en gelişmiş ilk 20 girişimcilik şehrinden biri haline getireceklerini belirterek, "Bu hedefin en büyük adımını toplamda 400 bin metrekare büyüklüğe sahip olacak bu devasa alanda atıyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen Terminal İstanbul Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Konuşmasına ‘’Türkiye’nin en büyük teknoparkı ve bilim merkezinin, dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezinin, Terminal İstanbul Projemizin Tanıtım Toplantısı için bir aradayız.’’ sözleriyle başlayan Kurum, projenin hayata geçtiğinde genç girişimcilerin mekânı haline geleceğini ve İstanbul’un üreten gücünü bir araya toplayacağını belirtti.

"Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemi, adeta altın çağını yaşıyor"

Teknoparklara ve teknoloji üreten sivil toplum kuruluşlarına çok yoğun ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum şunları söyledi:

Ne zaman bir teknoparktan içeri girsek orada yüzlerce gencimizin heyecanına ortak olduk. Onlarla konuştuk, yaptıkları işler hakkında bilgiler aldık. Ne büyük başarılara imza attıklarına şahit olduk. İzninizle birkaç örnek vermek istiyorum. Ben afetlerde, depremlerde, sel ve yangınlarda uzun süre çalışmış, mücadele etmiş biriyim. Bir gencimizle bu konu hakkında konuşurken, arkadaşımız bize kendi tasarımı olan ‘Robot Arama Köpeğini’ anlattı. Sese ve ısıya duyarlı, kendi sensörleriyle yön tayinini yapan ve yukarıda bekleyen arama ekiplerine bilgiyi anlık olarak ileten bir tasarımdı bu. Öyle keyifle sohbet ettik ki, şimdi bu köpeği daha elastik bir yapıya ulaştırma, eğilme, doğrulma, sürünme özelliklerini de beraber geliştirme kararı aldık. Bir başka tarafa döndük, orada da başka bir kardeşimizin dünyaya milyonlarca dolara sattığı ve ülkemize ücretsiz olarak verdiği yazılımları inceledik. Kodlamasından uygulama aşamasına kadar tartıştık, fikirlerini dinledik. Evet, Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemi, adeta altın çağını yaşıyor.

"KAAN’ımız, İHA ve SİHA’larımız, GÖK VATAN’ımızda bizi gururlandırıyor"

Savunma sanayi alanındaki yatırımlardan örnekler veren Kurum şöyle konuştu:

İşte Türk mühendislik harikası KAAN’ımız, İHA ve SİHA’larımız, Bayraktar’ımız, süzüldüğü göklerde, GÖK VATAN’ımızda bizi gururlandırıyor. TCG Anadolu’muz, MAVİ VATAN’ımızda bayrağımızı dalgalandırıyor. TOGG’umuz VATAN’ımızın her karışında göğsümüzü kabartıyor. Ben bizlere bu gururu yaşatan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, milyonlardan oluşan Teknofest nesliyle Türkiye’yi geleceğe hazırlayan Selçuk Bayraktar’a ve tüm genç mühendislerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum, sağ olsunlar, var olsunlar.

"2030 yılına kadar, İstanbul’umuzu dünyanın en gelişmiş ilk 20 girişimcilik şehrinden biri yapacağız"

Terminal İstanbul Projesinin önemine değinen Kurum konuşmasını şu şekide sürdürdü:

’Biz İstiyoruz ki, İstanbul’umuz yeni KAAN’lar, yeni Bayraktar’lar, Yeni TCG Anadolular üretsin. Bu şehir yeni Selçuk Bayraktarlar, yeni Aziz Sancar’lar çıkartsın. İşte 1 Nisan’da göreve geldiğimizde en büyük motivasyonumuz bu olacak. Bunun için bakanlıklarımızla birlikte Terminal İstanbul’u kuracağız. Burada, yeni markalarımızı, yeni isimlerimizi çıkartmak için canla başla çalışacağız. Çünkü İstanbul’umuz bunu sonuna kadar hak ediyor. Bu şehrin dinamik teknoloji ve girişimcilik ağı, acilen harekete geçmeyi bekliyor. Biz kararlıyız. 2030 yılına kadar, İstanbul’umuzu dünyanın en gelişmiş ilk 20 girişimcilik şehrinden biri yapacağız. Bu hedefin en büyük adımını da, toplam 400 bin metrekare büyüklüğe sahip olacak işte bu devasa alanda atıyoruz. 25.000 kişinin aynı anda çalışma imkânı bulacağı Terminal İstanbul’umuz; ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonumuzun temel taşıyıcılarından biri olacak.

Buradaki terminal binalarını, eskiden uçakların yanaştığı körüklerin olduğu alanları, teknolojik ürünlerin sergilendiği birer salon ve avlu haline getireceklerini söyleyen Kurum, Teknopark ve Bilim-Toplum alanlarını süratle inşa edeceklerini belirtti.

"Bilim merkezimizi kuracağız"

Kurum, İstanbul’un 39 ilçesinde kuracakları yeni paylaşımlı ofisleri birer kuluçka merkezine dönüştüreceklerine dikkat çekti.

"Terminal İstanbul’u, bu kuluçka alanlarının ana merkezi haline getirecek, 39 ilçenin kuluçka alanlarını buradan yöneteceğiz. Büyükşehir Belediyemizin dijital dönüşüm ofisini de burada konumlandıracağız. Başta deprem, sel ve yangın afetlerinde kullanacağımız, şehrimizi en kötü durumlara karşı simüle edebileceğimiz, İstanbul’un dijital ikizini burada, gençlerimizle birlikte geliştireceğiz. İstanbul’un acilen ihtiyaç duyduğu tüm deprem, ulaşım ve çevre teknolojilerini burada geliştirecek, İstanbul’un hizmetine sunacağız." şeklinde konuşan Murat Kurum şöyle devam etti:

Bilim Merkezimizi kuracağız. Burası, bilimsel merakı tetikleyen, eğlenceli ve interaktif etkinliklerle geleceğin bilim insanlarını yetiştiren ve her yıl 1 milyon kişiyi ağırlayacak bir merkez olacak. Çocuk Üniversitemiz, geleceğin bilim insanlarının, mühendislerinin yetiştiği bir okul olacak. Her yıl 1000 öğrencimize eğitim fırsatı vereceğiz. Deneyap Atölyelerimizde, her yıl ortaokul ve lisede okuyan 1500 yavrumuzun, teknoloji üretme becerisini burada geliştireceğiz.

"Burası İstanbul’un yeni cazibe merkezi olacak"

Terminal İstanbul’un, girişimcilere dünyanın en iyi standartlarında çalışma sunacağını ve rahat ulaşım imkânlarıyla öne çıkacağını söyleyen Kurum şu ifadeleri kullandı:

Yine restoranları, kafeleri, sosyal alanları, kültür-sanat atölyeleriyle keyifli zaman geçirilen bir mekân olacak. Ayrıca son derece modern konaklama mekânlarıyla da gençlerimizi burada ağırlayacağız. Burası İstanbul’un yeni cazibe merkezi olacak. Gerek Millet Bahçemiz, gerekse Terminal İstanbul’umuz, 365 gün ve 7/24 yaşayan bir Sosyal Bütünleşme ve Dijital Üretim alanı haline gelecek. Aynı zamanda yıl içerisinde belediye olarak organize edeceğimiz, çok büyük festival-fuar-konser etkinliklerimize de ev sahipliği yapacak.

"Girişimci ruhlu milyonlarca gencimizin her anlarında, hep yanlarında olacağız"

Gençlere güvendiklerini ifade eden Murat Kurum sözlerini şu şekilde tamamladı:

Biz bu gençliğin, azmedince neleri başardığını çok iyi biliyoruz. 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet küçük düşünseydi, İstanbul fethedilemezdi. Mimar Sinan küçük düşünseydi eserlerini tarihe altın harflerle yazdıramazdı. Selçuk Bayraktar ve arkadaşları, genç Türk mühendisleri küçük düşünseydiler, SİHA’larımız, KAAN’ımız göklerin hakimi olamazdı. Biz, hayalleri olan, girişimci ruhlu milyonlarca gencimizin her anlarında, hep yanlarında olacağız. Yine büyük düşüneceğiz. İstanbul’da, ‘Bilişimin, Teknolojinin ve Başarının Yüzyılı hedeflerini teker teker başaracağız. Dünya İstanbul’a bakacak, İstanbul teknolojisiyle dünyayı konuşturacak. İstanbul’un gençleri üretecek, Türkiye kazanacak.

Toplantıya Murat Kurum’un yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Selçuk Bayraktar ve Astronot Alper Gezeravcı ile davetliler katıldı.