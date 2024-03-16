Milot Rashica'nın penaltısı geçersiz sayıldı

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 2-1 yenildiği maçın son dakikalarında inanılmaz bir son yaşandı. Son dakikada Milot Rashica penaltı vuruşunda topa iki kez müdahale edince gol geçersiz sayıldı ve siyah-beyazlılar karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

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Süper Lig'in 30. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 2-1 kazanırken goller; 5. dakikada Bünyamin Balcı ve 38. dakikada penaltıdan Adam Buksa'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 46. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

Bu kritik maçın son anlarında ise sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

Mert Günok takımına penaltı kazandırdı

Son anlara 2-1 geride giren Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, uzatma dakikalarında kazanılan kornerde rakip ceza sahasına girdi ve gelen ortada kafayı vurdu. Mert'in vuruşu savunmadan geri döndü. Beşiktaşlı futbolcular, bu pozisyonda penaltı bekledi.

Hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve Beşiktaş, 90+10'da VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

Rashica, topa iki kez müdahale etti

Penaltıda topun başına geçen Milot Rashica, skoru 2-2'ye getirdi.

Antalyasporlu futbolcular ve kaleci Helton, bu penaltıya itirazda bulundu.

Hakem Burak Pakkan, Rashica'nın penaltıda topa iki kez müdahalede bulunduğunu işaret ederek penaltıyı iptal etti.

Antalyaspor, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.