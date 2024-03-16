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Arda Güler az daha yılın golünü atacaktı

Arda Güler az daha yılın golünü atacaktı

Real Madrid, LaLiga'nın 29. haftasında deplasmanda Osasuna'yı 4-2'lik skorla yendi. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, 85. dakikada Vinicius Junior yerine oyuna dahil oldu. 19 yaşındaki oyuncu, maçın son dakikalarında ise yaptığı harika vuruşla gole çok yaklaştı.

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İspanya LaLiga'nın 29. hafta mücadelesinde Jagoba Arrasate yönetimindeki Osasuna ile Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid karşı karşıya geldi.

Estadio El Sadar'da oynanan ve 6 golün çıktığı müsabakada kazanan 4-2'lik skorla konuk takım Real Madrid oldu.

6 gollü maçta kazanan Real Madrid

Real Madrid, 4. dakikada Vinicius Junior ile öne geçti. Osasuna, bu gole 7'de Ante Budimir ile cevap verdi. Real Madrid, 18'de Dani Carvajal'in attığı golle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Real Madrid, 61'de Brahim Diaz ve 64'te Vinicius Junior'un attığı gollerle durumu 4-1'e getirdi. Osasuna'da Iker Munoz, 90+1'de attığı golle maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

Arda, 85'te oyuna girdi

Real Madrid'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 85. dakikada Vinicius Junior yerine oyuna dahil oldu.

Real Madrid puanını 72 yaptı

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligde 72 puana yükseldi. Las Palmas, 36 puanda kaldı.

Real Madrid, LaLiga'nın bir sonraki haftasında sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Osasuna, Almeria deplasmanına gidecek.

Arda gole çok yaklaştı

Öte yandan geçtiğimiz hafta Real Madrid'in Celta Vigo'yu 4-0 yendiği maçta eflatun-beyazlı takımdaki ilk golünü atan Arda Güler, Osasuna maçının son dakikasında gole çok yaklaştı.

Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Real Madrid'de orta çizgi üzerinde topu alan Arda, kaleci Sergio Herrera'nın önde olduğunu görünce çok uzaklardan kaleye şutunu gönderdi.

Herrera'yı geçen top üst direğe çarpıp oyun alanına geri geldi. Dönen topa Federico Valverde vurdu ancak isabet sağlayamadı.

                          (Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)

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