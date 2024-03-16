Murat Kurum: İstanbulluları yalanlardan tamamen kurtaracağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu iftarına katıldı.

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Türkiye’nin eşsiz imkanlara sahip bir ülke olduğunu belirten Kurum, ‘’Bu ve bunun gibi avantajlar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle birlikte Türkiye’yi hem ulusal hem bölgesel hem de küresel düzeyde lider ülke konumuna getirdi.’’ dedi.

İstanbul’un sorunlarına köklü çözümler bulmak için çalışacaklarını dile getiren Kurum, ‘’Nasıl ki 81 ilimizde gece gündüz hiç yorulmadan tüm sorunlarını çözmek için koştuysak şimdi de İstanbul’umuzun problemleri için koşacağız, üreteceğiz. İstanbul’da daha önce nasıl 80 bin konutu yapmış, 173 bin konutu dönüştürmüşsek şimdi de 5 yılda 1,5 milyon riskli konuttan 650 binini dönüştüreceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

Trafik çilesini bitirmek, ulaşım sorununu çözüme kavuşturmak için de hızla harekete geçeceklerini sözlerine ekleyen Kurum, ‘’İstanbullu hemşehrilerimizi hem yalanlardan hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız.’’ dedi.

İstanbul’un üretimi için önemli bir girişimcilik merkezi olacak olan ‘Terminal İstanbul’ projesinin tanıtımını yaptıklarını belirten Kurum, ‘’İnşallah 1 Nisan itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da her türlü desteği vereceğiz ve İstanbul'umuz girişimciliğin başkenti olacak. Teknolojinin başkenti olacak. İstanbul sanayisi teknolojinin üretildiği, yükte hafif ama değerde ağır olan o teknolojinin merkezi olacak.’’ şeklinde konuştu.