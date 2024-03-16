BIST 8.829
DOLAR 32,13
EURO 35,12
ALTIN 2.227,09
HABER /  POLİTİKA

Murat Kurum: İstanbulluları yalanlardan tamamen kurtaracağız

Murat Kurum: İstanbulluları yalanlardan tamamen kurtaracağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu iftarına katıldı.

Abone ol

Türkiye’nin eşsiz imkanlara sahip bir ülke olduğunu belirten Kurum, ‘’Bu ve bunun gibi avantajlar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle birlikte Türkiye’yi hem ulusal hem bölgesel hem de küresel düzeyde lider ülke konumuna getirdi.’’ dedi.

İstanbul’un sorunlarına köklü çözümler bulmak için çalışacaklarını dile getiren Kurum, ‘’Nasıl ki 81 ilimizde gece gündüz hiç yorulmadan tüm sorunlarını çözmek için koştuysak şimdi de İstanbul’umuzun problemleri için koşacağız, üreteceğiz. İstanbul’da daha önce nasıl 80 bin konutu yapmış, 173 bin konutu dönüştürmüşsek şimdi de 5 yılda 1,5 milyon riskli konuttan 650 binini dönüştüreceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

Trafik çilesini bitirmek, ulaşım sorununu çözüme kavuşturmak için de hızla harekete geçeceklerini sözlerine ekleyen Kurum, ‘’İstanbullu hemşehrilerimizi hem yalanlardan hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız.’’ dedi.

İstanbul’un üretimi için önemli bir girişimcilik merkezi olacak olan ‘Terminal İstanbul’ projesinin tanıtımını yaptıklarını belirten Kurum, ‘’İnşallah 1 Nisan itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da her türlü desteği vereceğiz ve İstanbul'umuz girişimciliğin başkenti olacak. Teknolojinin başkenti olacak. İstanbul sanayisi teknolojinin üretildiği, yükte hafif ama değerde ağır olan o teknolojinin merkezi olacak.’’ şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Koca Sultangazi'de hastane inşaatında incelemelerde bulundu
Sağlık Bakanı Koca Sultangazi'de hastane inşaatında incelemelerde bulundu
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Malatya’da 16 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
Malatya’da 16 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yeniden tek haneye inecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yeniden tek haneye inecek
Murat Kurum: İstanbul'u dünyanın en gelişmiş girişimcilik şehrinden biri haline getireceğiz
Murat Kurum: İstanbul'u dünyanın en gelişmiş girişimcilik şehrinden biri haline getireceğiz
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün, Galatasaray'a geri dönüyor
Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün, Galatasaray'a geri dönüyor
F-22 mi, F-35 mi, KAAN mı? Heyecan veren sözler
F-22 mi, F-35 mi, KAAN mı? Heyecan veren sözler
Genç kızın göz yaşlarına Erdoğan da dayanamadı
Genç kızın göz yaşlarına Erdoğan da dayanamadı
Kocaeli'de limana yanaşan gemi vinçleri devirdi
Kocaeli'de limana yanaşan gemi vinçleri devirdi
Eski yardımcısı Pence'ten Trump'a dost kazığı
Eski yardımcısı Pence'ten Trump'a dost kazığı