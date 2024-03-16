10 kişi Adana Demir gol olup yağdı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Adana Demirspor sahasında Sivasspor'u konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Youcef Atal, 54. dakikada Yusuf Sarı, 64. dakikada Nani ve 83. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Sivasspor'un tek golünü 51. dakikada Koita attı.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 39'a yükseltirken Sivasspor, 38 puanda kaldı.
Gelecek hafta Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Adana Demirspor ise deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Adana Demirspor 10 kişi kaldı
Mücadelenin 44. dakikasında sarı kart gören Adana Demirsporlu Atal, maçın 85. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Adana Demirspor maçın geri kalan bölümünü 10 kişiyle tamamladı.
ADANA DEMİRSPOR 4-1 SİVASSPOR
GOLLER: 13' Youcef Atal, 54' Yusuf Sarı, 64' Nani, 83' Emre Akbaba (Adana Demirspor); 51' Koita (Sivasspor)
İLK 11'LER:
ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Yusuf Sarı, Michut, Maestro, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, Mendoza.
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, İbrahim, Charisis, Mijo Caktas, Tugunboev, Menig, Koita
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
STAT: Yeni Adana Stadyumu