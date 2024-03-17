CHP lideri Özgür Özel'den Turgut Altınok'un mal varlığına ilişkin açıklama: Dillere destan...

CHP lideri Özgür Özel, İsmail Saymaz'a Ankara'daki son durum ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel'in, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un açıkladığı mal varlığına ilişkin yorumu da dikkat çekti: “Allah Allah” dedim ben görünce...

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok "İçinizde en ufak bir tereddüt olmasın! Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir…" diyerek mal varlığını açıkladı.

Sözcü yazarı İsmail'in Saymaz, Özel ile buluştu. Saymaz'ın "Ankara’da vaziyet ne, Turgut Altınok’un mal varlığını gördünüz mü?" sorusu üzerine Özel şu açıklamalarda bulundu:

"Mansur Başkan, geçen seçimde oy aldığı herkesin oyunu alıyor"

"Oldukça iyi. Mansur Başkan, geçen seçimde oy aldığı herkesin oyunu alıyor. AKP ve MHP’lilerden ciddi oy akışı var. Mevcut üç belediyemizin dışında Polatlı, Gölbaşı, Mamak, Etimesgut ve Beypazarı’nı alıyoruz. Çeper ilçelerde başa baş yarıştığımız sekiz ilçe var."

" Gördüm. Dillere destan. “Mülk Allah’ındır” diyordu ya. Bugüne kadar Allah biliyordu. Bugünden itibaren biz de biliyoruz. “Allah Allah” dedim ben görünce. (Gülüyor)

"Turgut Bey’in mal varlığına bakınca anladık"

“Niye söylemiyor acaba” demiştik. Turgut Bey’in mal varlığına bakınca anladık. Benim malvarlığı beyanımda eşimin hesabı ve kızımın kumbara hesabının kaydı var. Birinci derece yakınlar da lazım. İkinci derece yakınlarla hesap hareketlerini de almak lazım."