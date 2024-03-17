CHP Kağızman kadın adayı Sergün Keskin meydan okudu: Bütün belediyeyi seferber edeceğim

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, adaylar projelerini, vaatlerini peş peşe açıklamaya devam ediyor. CHP Kars Kağızman Belediye Başkan Adayı Sergül Keskin de, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile Kağızman'ın en büyük sorunlarından olan çöp sorununu çözeceğinin sözünü verdi.

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İstanbul’da 30 yıla yakın gazetecilik yapan ve daha sonra doğup büyüdüğü Kars'ın Kağızman ilçesinde CHP'den aday gösterilen Sergül Keskin, 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala projelerini açıklamaya devam ediyor.

Sergül Keskin, Kağızman'ın en önemli sorunlarından biri olan çöp sorunu için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, adeta meydan okudu.

"Baraj, yol yapmak için kaynağa ihtiyaç var. Kabul. Peki çöpü toplamak ya da sokaklarımızı temizlemek için nasıl bir kaynağa ihtiyaç vardı ki ilçemiz pislik içinde" diyen Sergül Keskin, seçimleri kazanması halinde bu sorunu çözeceğini ve belediyeyi seferber edeceğini açıkladı.

İşte Sergül Keskin'in o sözleri:

Sevgili Kağızmanlılar, güzel hemşerilerim, canlarım. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Çöpünüz düzenli alınıyor mu? Her mahallede yeterli konteyner var mı? Sokaklarınız düzenli temizleniyor mu? Ben şehir merkezinde yaşıyorum. Şahindere mahallesinde oturuyorum. Çöp konteynırları düzenli boşaltılıyor ama sokağımın her gün süpürüldüğünü, temizlendiğini hala görmedim. Biliyorum, birçok yerde de konteyner dahi yok. Çöpler gelişigüzel bırakılıyor. Bu Kağızman'a gerçekten yakışıyor mu? Bundan ben utanç duyuyorum.

Bahçelerimiz su kanallarına atılan çöpler nedeniyle çöp deposu haline gelmiş. Deremiz kirlilikle boğuşuyor. Çocukluğumda belediye hizmetleri gelişmediği için bütün sokak temizliğini biz yapardık. Bırakın evin önünü, yolu bile biz süpürürdük temiz olsun diye. O duyarlılık maalesef artık kimsede yok.

Çevremizi de evimiz gibi temiz tutmalıyız. Kağızmanlılar olarak önce biz çevremize sahip çıkacağız. Ama seçilirsem, ki sizin beni seçeceğinize yürekten inanıyorum, o zaman bütün belediyeyi temizlik için seferber edeceğim. Her noktaya yeteri kadar konteyner koyacağım. Çöpler düzenli toplanacak, sokaklar temizlenecek. Topladığımız çöpleri de katma değere dönüştüreceğiz. Bütün bunların olabilmesi için, Sergül Keskin'e mühürü basacaksınız ve Kağızman'ı tertemiz yapacağız. Her şey Kağızman'ın güzelliği için...