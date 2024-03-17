İliç'teki maden faciası! İşçilerin kamyoneti bulundu

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması sonrasında 9 işçinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor. Olayın 33 gününde toprak altında kalan pikaba ulaşıldı.Abone ol
Maden sahasında toprak kaldırma çalışması sürdürülürken toprak altında kalan pikaba ulaşıldı.
Pikapta herhangi bir işçinin olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.
AFAD ve ilgili ekipler pikabın bulunduğu alanda çalışmaları hızlandırdı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bankalar yarışa girdi! Sıfır faizli kredi imkanı, aylık ödeme miktarı belli oldu