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İliç'teki maden faciası! İşçilerin kamyoneti bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İliç'teki maden faciası! İşçilerin kamyoneti bulundu

 Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması sonrasında 9 işçinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor. Olayın 33 gününde toprak altında kalan pikaba ulaşıldı.

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Maden sahasında toprak kaldırma çalışması sürdürülürken toprak altında kalan pikaba ulaşıldı.

Pikapta herhangi bir işçinin olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

AFAD ve ilgili ekipler pikabın bulunduğu alanda çalışmaları hızlandırdı.

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