İliç'teki maden faciası! İşçilerin kamyoneti bulundu

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması sonrasında 9 işçinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor. Olayın 33 gününde toprak altında kalan pikaba ulaşıldı.

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Maden sahasında toprak kaldırma çalışması sürdürülürken toprak altında kalan pikaba ulaşıldı.

Pikapta herhangi bir işçinin olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

AFAD ve ilgili ekipler pikabın bulunduğu alanda çalışmaları hızlandırdı.