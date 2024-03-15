Bankalar yarışa girdi! Sıfır faizli kredi imkanı, aylık ödeme miktarı belli oldu
Bankalar nakit ihtiyacı olan müşterileri çekmek için birbirleri ile yarışıyor. Bankaların faiz oranları yükselse de sıfır faizli kredi imkanları da mevcut. Peki, sıfır faizle kredi veren bankalar hangileri?
Bankalar kredi çekecek vatandaşlar için kampanyalarını güncelledi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre yeni müşterilerine özel sıfır faizli kredi imkanı veren 5 banka dikkat çekti. Peki, faizsiz kredi veren bankalar hangileri? İşte güncel liste…
ENPARA
Enpara'nın yeni müşterilere özel kampanyasında 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuluyor. Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank yeni müşterilerine özel sıfır faizli kredisinde tutar 10 bin TL. 6 ay vadede aylık ödeme tutarı: 1.666,67 TL.
İŞ BANKASI
11.03.2024 – 31.03.2024 tarihleri arasında İş Bankası müşterisi olanlara 30 bin TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuluyor. Eğer vade 3 aydan fazla olursa ve kredi tutarı 30 bin TL’nin üzerine çıkarsa faiz uygulanıyor.