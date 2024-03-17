BIST 8.829
DOLAR 32,13
EURO 35,12
ALTIN 2.227,09
HABER /  GÜNCEL

Elektrikte yeni dönem başladı, EPDK'dan kritik karar! Bundan sonra zorunlu olacak

Elektrikte yeni dönem başladı, EPDK'dan kritik karar! Bundan sonra zorunlu olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Elektrik piyasası katılımcılarının, mevcut teminat mektuplarını gelecek yıla kadar elektronik teminat mektubuna dönüştürmesi zorunlu hale geldi.

Abone ol

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, organize toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösteren piyasa katılımcılarının sunması gereken teminat mektupları, elektronik teminat mektubu olarak ibraz edilecek.

1 Ocak 2025'e kadar... 

Mevcut teminat mektupları 1 Ocak 2025'e kadar elektronik teminat mektubu olarak değiştirilecek. Söz konusu tarihe kadar değiştirilmeyen teminat mektupları ise teminat hesaplamalarında dikkate alınmayacak.

Piyasa Yönetim Sisteminde (PYS) piyasa katılımcısı adına kayıtlı tüm serbest tüketicilerin kayıtları, teminat seviyesinin saat 11.00 itibarıyla sunması gereken ek teminat tutarını karşılamadığı ilk iş gününden itibaren silinecek. Söz konusu kayıtların silinmesi daha önce toplam teminat hesabının yapıldığı fatura döneminden itibaren geçerli olacak şekilde gerçekleştirilmekteydi.

Değişikliğe göre, teminatların Türk lirası karşılıklarının hesaplanması sürecinde, döviz nakit teminatlar ve döviz elektronik teminat mektupları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hesaplamanın yapılacağı günden bir iş günü önce saat 15.30’da ilan edilen döviz alış kuru göz önüne alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri için TCMB tarafından hesaplamanın yapılacağı gün Resmi Gazete’de yayımlanan gösterge niteliğindeki fiyatlar baz alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Eurobond’lar için de merkezi uzlaştırma kurulu tarafından belirlenen fiyatlar belirleyici olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Seçim sonuçları muhalefet partilerinin geleceğini doğrudan etkileyecek! 'Yolun sonu' mu?
Seçim sonuçları muhalefet partilerinin geleceğini doğrudan etkileyecek! 'Yolun sonu' mu?
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 35 otele işlem yapıldı!
İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 35 otele işlem yapıldı!
CHP lideri Özgür Özel'den Turgut Altınok'un mal varlığına ilişkin açıklama: Dillere destan...
CHP lideri Özgür Özel'den Turgut Altınok'un mal varlığına ilişkin açıklama: Dillere destan...
Esra öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Esra öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
Fernando Santos iç sahada 7 puan kaybetti
Fernando Santos iç sahada 7 puan kaybetti
İliç'teki maden faciası! İşçilerin kamyoneti bulundu
İliç'teki maden faciası! İşçilerin kamyoneti bulundu
"Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddiası! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
"Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddiası! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
CHP Kağızman kadın adayı Sergün Keskin meydan okudu: Bütün belediyeyi seferber edeceğim
CHP Kağızman kadın adayı Sergün Keskin meydan okudu: Bütün belediyeyi seferber edeceğim
Fernando Santos'tan penaltı isyanı: Böyle bir penaltı görmedim
Fernando Santos'tan penaltı isyanı: Böyle bir penaltı görmedim
Bayraktar TB3 22. test uçuşunu da başarıyla tamamladı
Bayraktar TB3 22. test uçuşunu da başarıyla tamamladı