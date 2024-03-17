Erbakan'dan 'adayları çekecekler' iddiasına sert yanıt: En güçlü şekilde geliyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'daki konuşmasında, parti olarak adaylarını çekme gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Erbakan, ahlaklı belediyecilik şiarıyla seçimlere hazır olduklarını vurguladı.

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Van Beşyol Meydanı'nda vatandaşlarla buluşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partinin Milli Görüş ruhunu yaşatma azmiyle yeniden sahada olduklarını dile getirdi.

Bölge halkını kucaklayacak projelerle 81 ilde varlık göstereceklerini ifade eden Erbakan, ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacak adımlar atacaklarını söyledi.

İşsizlikle mücadele ve alım gücünün artırılması konularına değinen Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin ahlaklı belediyecilik anlayışıyla seçimlere girdiğini ve bu yöndeki iddialara net bir şekilde cevap verdi: "Hiçbir şekilde ve hiçbir yerde adaylarımızı çekme diye bir şey söz konusu değil. Adaylarımız en güçlü şekilde hazırlanıyor ve çalışıyor."

Erbakan'ın konuşması, partinin Van Büyükşehir ve ilçe belediye adaylarının tanıtımıyla son buldu.