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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı!

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, güneydoğu bölgelerinde bu gece saatlerinden sonra beklenen yağışların, yarın Şanlıurfa'nın doğusu, Diyarbakır, Batman ve Mardin ile Siirt ve Şırnak'ın batısında kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Muş'un güneyi, Van'ın güney ve batısı, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve yükseklerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

19 Mart Salı sabah saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerindeyse doğusunda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlara bağlı oluşacak su baskını, sel, heyelan, çığ ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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