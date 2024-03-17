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En çok kaçakçılığı yapılan ürünler belli oldu

En çok kaçakçılığı yapılan ürünler belli oldu

Ticaret Bakanlığı gıda kaçakçılığına yönelik mücadelesine tüm hızıyla devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde en çok kaçakçılığı yapılan iki ürün belli oldu.

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Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı denetimler sonucu en çok kaçakçılığı yapılan iki gıda ürünün çay ve kuruyemiş olduğu ortaya çıktı.

Bakanlığın 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan verilere göre, 2023 yılında toplam 217 kontrol yapıldı. Bu denetimler sırasında başta çay, kuruyemiş, hububat, meyve ve sebze ürünleri olmak üzere 194 milyon 352 bin lira değerinde kaçak gıda ele geçirildi. 

Yüksek gümrük vergilerinden dolayı kaçakçılığa sıklıkla konu edilen gıda türü kuruyemiş, aynı zamanda 2023 içerisinde değer bakımından en fazla yakalamanın olduğu gıda türü olarak da kayda geçti.

Ticaret Bakanlığı’nın 2023’te yaptığı denetimlerdeki 7 olayda toplam 88 milyon 56 bin lira değerinde kuruyemiş ele geçirildi. 2023 yılında yine benzer şekilde 70 olayda ise toplam 21 milyon 619 bin lira değerinde çay ele geçirildi.

Türkiye Gazetesi’nden Cevdet Fırat Aydoğmuş’un haberine yer alan bilgilere göre; fahiş fiyat artışlarına yönelik ülke genelinde denetimler yapan Ticaret Bakanlığı, bu kapsamda 2023’te toplam 15 bin 80 işletme ve 77 bin 82 ürünü denetledi. 

Denetimlerde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 661 işletmeye 135 milyon 601 bin 162 lira idari para cezası uygulanmıştı.

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