BIST 8.829
DOLAR 32,13
EURO 35,12
ALTIN 2.227,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

1 aylık hamile gelin trafik kazasında hayatını kaybetti

1 aylık hamile gelin trafik kazasında hayatını kaybetti

Adana’da zincirleme trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Kadının cenazesi ailesine teslim edildi.

Abone ol

Kaza, 15 Mart günü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Ceyda Güler Erkoç (26) ve yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Ağır yaralanan Ceyda Gürler Erkoç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkoç’un 9 ay önce evlendiği ve 1 aylık hamile olduğu öğrenildi. Erkoç’un cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahalle mezarlığında defnedilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
En çok kaçakçılığı yapılan ürünler belli oldu
En çok kaçakçılığı yapılan ürünler belli oldu
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Kazada ölen kuryenin ailesi adalet istedi!
Kazada ölen kuryenin ailesi adalet istedi!
Diyabet hastaları için Ramazan önerileri
Diyabet hastaları için Ramazan önerileri
Kurum: İlk önceliğimiz kentsel dönüşüm ve ulaşım olacak
Kurum: İlk önceliğimiz kentsel dönüşüm ve ulaşım olacak
İzlanda'nın son 3 ayda 4. yanardağ patlaması meydana geldi!
İzlanda'nın son 3 ayda 4. yanardağ patlaması meydana geldi!
Güneydoğu'nun 2 aylık hububat ihracatı 560 milyon dolara ulaştı
Güneydoğu'nun 2 aylık hububat ihracatı 560 milyon dolara ulaştı
İsrail 163 gündür saldırıyor! Gazze'de can kaybı 31 bin 645'e yükseldi!
İsrail 163 gündür saldırıyor! Gazze'de can kaybı 31 bin 645'e yükseldi!
MHP 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı başladı! Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a: Ayrılamazsın, Türk milletiniz yalnız bırakamazsın
MHP 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı başladı! Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a: Ayrılamazsın, Türk milletiniz yalnız bırakamazsın
Ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı
Ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı
İYİ Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu: Yüzde 10'un üzerinde oy alacağız
İYİ Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu: Yüzde 10'un üzerinde oy alacağız
Ahmet Hakan'ın yerel seçim yazısı dikkat çekti: Esas sürpriz...
Ahmet Hakan'ın yerel seçim yazısı dikkat çekti: Esas sürpriz...