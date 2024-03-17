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Antalya'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti!

Antalya'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti!

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

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Avsallar Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen Ayhan Haydar Fidanboy (61) ile N.B. (49) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.B, Fidanboy'a tabancayla ateş ederek, motosikletle olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Fidanboy, kurtarılamadı.

Çeşitli suçlardan da kaydı bulunan zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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