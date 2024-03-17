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Bakan Ali Yerlikaya, Van'da 88 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildiğini duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Ali Yerlikaya, Van'da 88 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da altın kaçakçılığına yönelik düzenlenen Ayar-2 Operasyonunda 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildiğini bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve il emniyet müdürlüğünün koordinesinde kaçakçılığa karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, Edremit ilçesinde bir araçtaki aramada, gizlenmiş halde her biri 1 kilogram ağırlığında 88 adet 24 ayar altın ele geçirildiği vurgulayan Yerlikaya, piyasa değeri yaklaşık 215 milyon lira olan kaçak külçe altınlara el konulduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonda 1 şüphelinin de yakalandığını paylaştı.

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