Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! AYM'den izin parası kararı

HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 854 Sayılı Deniz İş Kanunu’na göre, aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya birkaç hizmet akdine dayanarak en az altı ay çalışmış olan denizciler yıllık ücretli izne hak kazanıyor.