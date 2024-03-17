İstanbul bu hafta birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak

İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle, yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslara sahne olacak.

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İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) 19-23 Mart'ta "Bence Katil Öldürdü", "Babamın", "Frankenstein (32 Kısım Tekmili Birden)", "Bir Ruhun Hikayesi", "Çağrılmadan Gelen" ve "Bella Figura" oyunları sahnelenecek.

Ayrıca "Kırmızı Küre" ve "Çöp Canavarı " adlı çocuk oyunları da 24 Mart'ta İDT sahnelerinde minik izleyicilerle buluşacak.

Şehir Tiyatrolarında bu hafta "Vakitlerden Bir Vakit (Meddah Hikayesi)", "Ödüllü (Geleneksel Orta Oyunu)", "Fosforlu Cevriye", "Çingene Boksör", "Ben Medea Değilim", "Tartuffe", "Öldün, Duydun mu?", "Uçurtmanın Kuyruğu", "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" oyunları ile "Herkes Sihirbaz Olacak", "Bekçi ile Postacı", "Rüya", "Masal", "Fındıkkıran", "Karagöz Çiftlik Bekçisi" ve "Elma Kurdu Kırtık" adlı çocuk oyunları gösterilecek.

Çanakkale Savaşını anlatan "1915 Bir Hilal Uğruna" gösterisi, 19 Mart'ta saat 21.00'da Atatürk Kültür Merkezi. (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda izlenebilecek.

Hayao Miyazaki'nin "Çocuk ve Balıkçıl" animasyon filmi, 19 ve 21 Mart'ta AKM Yeşilçam Sineması'nda meraklılarıyla buluşacak.

Konserler

"Çanakkale Zaferi'nin 109. Yılında Mehter Konseri"nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter bölümü Mehterbaşı Şükrü Alkan şefliğinde Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde şehitler anılacak.

Ramazan ayı olması sebebiyle marşlar kahramanlık türküleri ve ilahilerle izleyicilere özel bir konser sunulacak etkinlik, 18 Mart'ta AKM'de gerçekleştirilecek.

CRR Türk Müziği Topluluğu'nun "Yüzyılın Yüzleri Kani Karaca-Doğan Ergin" ve Litvanya Oda Orkestrası konserleri, 23 Mart'ta CRR Konser Salonu'nda müzikseverleri ağırlayacak.

Türk pop müziği sanatçısı Erol Evgin, 22 Mart'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak.

Devam eden sergiler

Üsküdar Belediyesi tarafından Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi destekleriyle hayata geçirilen, 42 eserin yer aldığı "Hilye-i Saadet" sergisi 5 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Albaraka Türk Uluslararası 6. Hat Yarışması'nın ödüllü eserlerinden oluşan "Güzel Ahlak" sergisi Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde 7 Nisan'a kadar, "Geçmişin İzinde" hat sergisi de ramazan sonuna kadar Galeri Eyüpsultan'da görülebilecek.

Sanatçı Ferruh Sünger'in "Taşlardaki Nakışlarla İstanbul" kara kalem sergisi de 31 Mart'a kadar İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Camii Hünkar Kasrı'nda sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına bağlı İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM), ramazan ayı boyunca her gün gece yarısına kadar Büyük Çamlıca Camisi külliyesinde ziyaret edilebilecek.

Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi sergilenen eserlerdeki detaylı temizlik ve bakım çalışmalarının ardından yeni sergileme düzeniyle ziyaretçilerini bekliyor. Geçen yıl yeniden ziyarete açılan müzede Hazreti İbrahim'in tenceresi, Hazreti Musa'nın asası, Hazreti Davud'un kılıcı, Hazreti Yusuf'un cübbesi, halifelere ve sahabeye ait kılıçlar, Hazreti Fatma'ya ait gömlek, Kabe anahtarları, Hacerü'l Esved mahfazası gibi "Asr-ı Saadet"i yansıtan mukaddes emanetler sergileniyor.

Öte yandan Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Fuarcılık tarafından ramazana özel düzenlenen 41. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, 30 Mart'a kadar Fatih Cami avlusunda kitapseverleri ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, kütüphanecilik alanında teknoloji ve yapay zeka temelli hizmet üretenler, ürün geliştiricileri, girişimcileri, akademisyenleri ve binlerce kütüphane kullanıcısını bir araya getirecek "Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" 23-27 Mart'ta Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.