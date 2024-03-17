Kayseri'de Ahmet Özhan rüzgarı esti

KAYSERİ Talas Belediyesi tarafından Osmanlı Kültür Sokağı'nda düzenlenen Ramazan etkinliklerinde sahne alan Türk Sanat Müziği ve tasavvuf müziğinin güçlü sesi Ahmet Özhan, söylediği birbirinden güzel eserlerle Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı.

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Osmanlı Kültür Sokağı'nın sonunda kurulan etkinlik çadırında Ahmet Özhan’ı dinlemek isteyenler alanı doldurdu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez’in yanı sıra AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, belediye meclis üyeleri ve adayları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı programda sahne alan Ahmet Özhan, birbirinden güzel ilahilerle gönülleri mest etti.

Seslendirdiği eserlerle salonu dolduranlara unutulmaz bir gece yaşatan Ahmet Özhan; "Hepinize gönülden sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz şeref verdiniz. Hepinizin Ramazan ayını bütün gönlümle tebrik ediyorum. Cümlemiz, cümle ümmeti Muhammed hakkında hayırlara vesile olmasını Cenabı Hakk’tan niyaz ediyorum. Bizi davetinden dolayı sevgili başkanımız Mustafa Yalçın’a bütün kalbimizle teşekkür ediyorum. Yaptıkları ve yapacakları için bütün gönlümüzle hem teşekkür ediyoruz, hem dua ediyoruz. Allah yolunuzu açık etsin başkanım" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konserin sonunda sahneye gelerek sanatçı Ahmet Özhan’a teşekkür etti. Başkan Yalçın; "İnşallah seneye burada daha büyük bir salonda sizi misafir etmek isteriz. Şüphesiz Türk Sanat Müziğinin ve tasavvuf müziğinin en büyük ismi Sayın Ahmet Özhan bizi kırmayarak buradalar.” diyerek Özhan’a çiçek, Benim Adım Talas ve Yaman Dede kitaplarını hediye etti.

Salonu dolduran vatandaşlar da unutulmaz bir gece yaşadıklarını belirterek konserin düzenlenmesinden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.