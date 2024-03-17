Aynı apartmanda oturduğu husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu

Antalya'nın Alanya ilçesinde akılalmaz bir cinayet yaşandı. N.B. (49), aynı apartmanda oturduğu ve husumet yaşadığı 4 çocuk babası Ayhan Haydar Fidanboy'u (61) aracından indiği sırada 12 kurşunla öldürüp, kaçtı. N.B.'nin ruhsatsız silah bulundurma ve cinayetten kaydı olduğu öğrenildi.

Abone ol

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Memleketi Adana'dan 6 ay önce dönen N.B., daha önce aynı apartmanda oturduğu ve husumet yaşadığı Ayhan Haydar Fidanboy'u aracından indiği sırada tabanca ile vurdu.

Şüpheli motosikletle kaçarken, vücuduna 12 kurşun isabet eden Fidanboy, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.



Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, N.B.'nin ruhsatsız silah bulundurma ve cinayetten kaydı olduğu öğrenildi.



4 çocuk babası Ayhan Haydar Fidanboy'un ölüm haberini alınca Hatay'dan Antalya'ya gelen Ömer Fidansoy şöyle konuştu:



"Bu kişi ağabeyim ile aynı apartmanda oturuyordu. Aralarında bir tartışma oldu ve evden çıkartıldı. Sonrasında memleketi Adana'ya gitti. 5-6 ay kaldıktan sonra tekrar Alanya'ya gelmiş. Dün akşam da ağabeyim arabasından indiği esnada tabancayla ateş edip, yaralıyor.

Ağabeyim hastaneye kaldırıldığı esnada hayatını kaybetti. Vücuduna 12 kurşun isabet ettiği söylendi. Bunların 2'si başına gelmiş. Ağabeyimi öldüren kişi, daha önce de cinayet suçundan tutuklanmış ve 12 yıl cezaevinde kalmış" dedi.







