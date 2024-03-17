Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na: Vaatler nasıl tutulurmuş gelip öğrenecek!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ümraniye'de Temel Atma Töreni'nde konuştu: 2 günde yaptığımız kentsel dönüşüm son 5 yılda İBB'nin yaptığından daha fazla. Mevcut İBB başkanı, Murat Kurum'dan hizmet ve eser nasıl yapılır öğrenecek.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ümraniye Topağacı Mahallesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Konuşmasına "Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum." diyerek başlayan Kurum, "Hamdolsun Ramazan’ın da bereketiyle her gün yeni bir temel atma, her gün yeni bir açılışta bir araya geliyoruz. Yeni yuva heyecanıyla dolu siz değerli kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz." sözleriyle katılımcıları selamladı.

"2 günde yaptığımız kentsel dönüşüm son 5 yılda İBB'nin yaptığından daha fazla"

Ümraniye'nin ve Topağacı‘nın geleceği adına çok önemli bir adımı attıklarını belirten Murat Kurum, "Ramazan’ın bereketi ile her gün yeni bir temel atma töreninde, her gün yeni bir açılışta bir araya geliyoruz. Burada olduğu gibi yine yeni yuva heyecanıyla dolu siz kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz. Dün yine Zeytinburnu’nda 5 bin konutun Çevre Bakanlığımız öncülüğünde hem yıkımlarını hem de temel atmalarını gerçekleştirdik. Burada 1174 bağımsız bölümden oluşan projenin temellerini atıyoruz. Şu 2 günlük yaptığımız iş koca 5 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptıklarından daha fazla. ‘İş bilenin, kılıç kuşananın’ demişler. Siz dertli olursanız, İstanbul’la Ümraniye ile ilgili hayalleriniz olursa bu hayalleri de teker teker gerçekleştirirsiniz. Risksiz, afetlere hazır İstanbul’a giden yolun çok kıymetli bir zincirini daha atmanın mutluluğuyla buradayız. İstiyoruz ki İstanbul’da hiçbir annemiz, hiçbir evladımız yastığa başını koyduğunda huzursuz uyumasın ve çocuklarıyla, ailesiyle mutlu, huzurlu bir şekilde yaşasın istiyoruz." diye konuştu.

"İstanbul demek istiklal ve istikbal demektir"

Ümraniye’de imar ve kentsel dönüşüme ilişkin vatandaşların tüm taleplerini gidermek için çalıştıklarına dikkat çeken Kurum, şöyle devam etti: " ‘Plan’ dendi, planın peşinden koştuk. ‘Hekimbaşı’nda iş yapılacak, burada kentsel dönüşüm ihtiyacı var’ dendi, gittik orada kentsel dönüşümü başlattık. Mülkiyet sorunlarını tek tek çözebilmek için yine bu mücadeleyi sizlerle birlikte verdik. İstedik ki burada çocuklarımız huzur içerisinde vakit geçirsin, ailelerimiz mutlu olsun. Bu anlayışla da İstanbul’a o hayallerimizi, o projelerimizi açıkladık. Ben 81 ile gitmiş kardeşinizim. Nerede bir afet olsa, nerede bir sel olsa, nerede bir yangın olsa 2 saat sonra oraya gittik. 2 saat sonra milletimizle kucaklaştık. Aynı acıları, aynı hüzünleri paylaştık ve orada bir söz verdik. Dedik ki biz 1 yıl içerisinde bu konutları bitireceğiz. 1 yıl içerisinde size sözümüzü tutacağız dedik. Hamdolsun beş yılda 46 bin afet konutunu bitirmiş, 173 bin sadece İstanbul’da kentsel dönüşüm başlatmış, 365 bin sosyal konutu başlatmış, 81 ilde 72 milyon metrekare millet bahçesi bitirmiş ve 40 tarihi meydanın ihyasını yapmış bir anlayışla karşınıza geldim.

Şehirlerimize, vatandaşlarımıza hizmet etmenin gururuyla geldik ve şimdi sadece İstanbul diyoruz, sadece İstanbul’un sorunlarına odaklanacak, İstanbul’un meseleleri için buradaki kardeşlerimizle el ele verip yarınlarımızı hazırlayacağız. Biz şuna inanıyoruz; İstanbul demek istiklal demektir, istikbal demektir. Bu derece derin bir anlamı olan İstanbul’umuza hizmet ise emin olun hizmetlerin en şereflisidir. Bu aziz şehri korumak için, yavrularımızın geleceğini güven içerisinde yürütmenin kutlu bir gayret olduğuna inanıyorum.”

"Deprem milli güvenlik meselesidir"

İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olarak gördüklerini anlatan Murat Kurum, 650 bin konut vaadini hayata geçireceğini yineledi, bu konudaki kararlılığını vurgulamak için de, "Bu şehir Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti, bu şehir rahmetli Erbakan Hocamızın emaneti, bu şehir Başbuğ Alpaslan Türkeş’in emaneti, bu şehir şehit Muhsin Yazıcıoğlu‘nun emaneti ve bu şehir 22 yıldır gecesini gündüzüne katan, bu şehir için çalışan, çabalayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emanetidir. O yüzden değerli arkadaşlar biz bu emanete gözümüz gibi bakacağız. Bu emaneti evlatlarımız için, yavrularımız için, geleceğimiz için koruyacağız ve el birliği içerisinde ‘İstanbul sevdalıları’ olarak deprem meselesini tam anlamıyla bir istiklal meselesi olarak görüp, bir milli güvenlik meselesi olarak görüp bunun için kararlı adımlarımızı atacağız. İstanbul’umuzu kesinlikle depreme hazırlayacağız. Burada riskli binalarda vatandaşlarımız otursun istemiyoruz. Bu binalarda yeşil alanıyla, parkları ile bahçeleri ile buradaki okullarıyla, buradaki altyapısıyla birlikte huzur içerisinde yaşasın. Topağacı’ndaki kardeşlerimiz, gençlerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 1 Nisan itibarı ile her türlü hizmetini hissedecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Topağacı‘na gelecek, Topağacı‘nın yarınları için mücadele edecek. O yüzden biz 650 bin konutumuzu onlar ne derse desin, onlar yapamaz desinler, onlar bütçeyi bulamaz desinler ama biz nasıl afetlerde yaptık bitirdiysek, nasıl bu mücadeleyi milletimizle el ele verip orada yarınlarımızı inşa ettiysek, İstanbul’da da 650 bin konutumuzu yapacağız ve İstanbul’umuzdaki o riskli 600 bin konutun acilen dönüşümünü gerçekleştiriyor olacağız." cümlelerini kurdu.

"Bizim yapmış olduğumuz metro ihalelerini iptal ettiler"

İstanbul'un depremden sonra en önemli sorunlarından birinin de trafik çilesi olduğuna dikkat çeken Kurum, "Trafik çilesini ortadan kaldıracak adımları da atacağız. 230 km metro sözü verip bu süreçte sadece ve sadece 8 kilometre metro yaptılar. Yine bizim yapmış olduğumuz metro ihalelerini iptal ettiler. O da yetmezmiş gibi gidip üstüne hafriyat döktüler. Tünellerimize beton döktüler. Şimdi ne yapıyorlar? Telaşlandılar, alelacele gidip ‘işe başlama töreni’ yapıyorlar. İşe başlama … Siz böyle bir tören duydunuz mu? Açılış değil, temel atma değil, işe başlama töreni. Bak biz burada bugün temel atıyoruz. Topağacı’nın geleceği için burada huzur ve mutluluk içerisinde vatandaşlarımızla davulla zurnayla Topağacı’nın geleceğini inşa ediyoruz. İşe başlama töreni nedir? O nedir ya? Telaşlılar, telaşlı ne yapacaklarını bilmiyorlar." dedi.

"Mevcut İBB başkanı, Murat Kurum'dan hizmet ve eser nasıl yapılır öğrenecek"

Mevcut İBB Başkanı’nın İstanbul'a söz verip o sözü tutmanın ne demek olduğunu gelip kendisinden öğrenebileğini söyleyen Murat Kurum, mevcut yönetimi, "Murat ismini duydu mu şaşırıyor. Çok defa Murat Kurum’la karşılaşacak ve hizmet nasıl yapılırmış, eser nasıl yapılırmış, İstanbul’a verilen vaatler nasıl tutulurmuş gelip öğrenecek. Öyle ‘hatırlamıyorum’ yok. Hatırlamazsan, 31 Mart’a da bu millet seni hatırlamaz, bu millet seni unutur. Söz verdiysen o sözleri tutacaksın. Öyle ‘hatırlamıyorum’, ‘unuttum’, ‘bilmiyorum’ demek yok. İşine geldi mi reklam bütçesini, deprem bütçesinin iki katı harcamayı biliyorsun. İşine geldi mi kendi menfaatini gördün mü oraya gidip çadır kurmayı biliyorsun. İşine geldi mi İstanbul’un kaynaklarını çarçur etmeyi biliyorsun ama sözlerini hatırlamıyorsun. İstanbul’a ‘depremle ilgili konut yapacağım’ diyorsan, o konutları yapacaksın. Yok öyle yağma. Ümraniye Topağacı sana 31 Mart‘ta bunun cevabını verecek. Düşünebiliyor musunuz, üç kere aynı deprem seferberlik planını yayınladılar. Üç kere İstanbulluların aklıyla alay ettiler. Yavrularımızın geleceğine ihanet ettiler. Bunlarda eser üretme yok, hizmet etme yok, algı var algı. Algıyla deprem yönetilmez. Algıyla ulaşım problemi çözülmez. Bu siyaset üstü bir mesele, hani siz de böyle bakıyordunuz, hani hep birlikte yapalım diyordunuz, ne oldu? Yapamazlar, çünkü böyle bir dertleri yok." sözleriyle hedef aldı.

"Mesele Murat Kurum meselesi değil"

81 ilde milletin yanında olduklarını ve güçlü Türkiye davası için mücadele ettiklerini söyleyen Kurum, konuşmasını şöyle noktaladı: "Hep söylüyoruz ya dert insanı yollara düşürürmüş. Biz hep bu dertle milletimizin yanına koştuk. 81 ile gittik 81 ilde orada milletimizle birlikte bir mücadele verdik. O mücadele yarınlarımızın mücadelesiydi, o mücadele büyük ve güçlü Türkiye davasının mücadelesiydi. Bu ülkenin emanetlerine sahip çıkma mücadelesiydi.Mesele Murat Kurum meselesi değil. 31 Mart’ta sandığa gittiğimizde bir tarafta insanlarımızı, İstanbul’umuzu ihmal edenleri diğer tarafta o beş yılda 81 ile hizmet edenleri oylayacağız. Bir de 31 Mart‘ta İstanbul’un kaynaklarını çarçur edip, ‘israfı bitirdik’ deyip tabelalara 350 milyon TL reklam verenleri; öbür tarafta da yavrularımız için, geleceğimiz için mücadele edenleri oylayacağız. 31 Mart seçimleri çok önemli bir seçim. Bizi arayanlar 1 Nisan itibarı ile hiçbir zaman algıda, reklamda bulamayacaklar. Bizi arayanlar Topağacı‘ndaki kentsel dönüşüm şantiyelerinde bulacaklar. Bizi arayanlar yerin üstünde kentsel dönüşümde, yerin altında metro şantiyelerinde çalışırken bulacaklar. Bizi arayanlar İstanbul’un 39 ilçesinde millet bahçesi yaparken bulacaklar. Bizi hiç kimse ama hiç kimse, polemik yaparken görmeyecek. Bizi arayanlar temel atarken, açılış yaparken görecek. O yüzden Topağacı’mızla birlikte Ümraniye’mizle birlikte bu mücadeleyi yapacağız ve inşallah 31 Mart‘ta da büyük bir zafer kazanacağız.

31 Mart akşamı tüm İstanbul kazanacak, 31 Mart akşamı İstanbul’un tüm anneleri sevinecek, tüm kadınları sevinecek ve inşallah mutlu bir zafere hep birlikte yürüyeceğiz. Hep birlikte İstanbul’un o 5 yıllık kırılan onurunu, 571 yıllık gururunu hep birlikte ayağa kaldıracağız. Yeniden dirilişini, yeniden yükselişini başlatacağız." diyerek konuşmasını tamamladı.

Törende Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de konuştu, Murat Kurum için “Senelerce çalışmasına şahit oldum, bir evvelki bakanlık döneminde görevi devrettim, sonra da yeniden Murat kardeşimden görevi devraldım. İstanbul’un muradı olacak kardeşime başarılar diliyorum. Onu size emanet ediyorum. Çalışkanlığına şahidiz, bu işleri bildiğine şahidiz ve hakkıyla yapacağına da eminiz.” diye konuştu.

Törende Murat Kurum’a, Bakan Özhaseki’nin yanı sıra, AK Parti’nin yeniden aday gösterdiği Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Başkanı Cengiz Erdem, Milletvekilleri ve AK Parti İlçe başkanları da eşlik etti.