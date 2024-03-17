CHP'deki para sayma görüntüleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demet demet dolarları toplayıp aralarında paylaşıyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya mitinginde açıklamalarda bulundu. CHP'deki para sayma görüntüleri hakkında Erdoğan "Demet demet dolarları, avroları toplayıp aralarında paylaşıyorlar. Bunlara bu ülke teslim edilir mi?" dedi. CHP'nin DEM Parti ile gizli iş birliği yaptığını söyleyen Erdoğan, "DEM, emirlere göre hareket ediyor, en çok oyu aldığı yerlerde bile örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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Seçime son 13 gün kala Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya mitinginde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili Konyalılar, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün bir kez daha sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Konya, vefanın şehridir. Bizim Konya ile gönül bağımız çok eskilere dayanıyor. Girdiğimiz her mücadelede Konya'yı dimdik yanımızda bulduk.

15 Temmuz'dan beri devam ettirdiğimiz vatanın bekasını koruma mücadelesinde Konya ile birlikte yol yürüdük. 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için şükranlarımı sunuyorum.

Emniyetten sordurdum, meydanda ne kadar katılım var diye... Yollar hariç 110 bin katılım var. Her zamanki gibi Konya bu. Sizler bu duruşunuzla meselenin sadece sandık değil, kutlu bir davanın sancağı olduğunu gösterdiniz.

Konya'nın 31 Mart'ta da rekor oyla belediyecilikte tarih yazarak sancağı en yükseğe çıkaracağına inanıyorum. Selçuklu başkenti Konya'ya da bu yakışır. Şehirler içinde emsali bulunmayan Konya'ya milli iradeye sahip çıkma konusunda da emsalsiz olmak yakışır.

"Kukla isimleri aday gösteriyorlar"

CHP, yine DEM'le yine gizli saklı bir işbirliği halinde. Sözde kent uzlaşması adı atında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar. DEM, emirlere göre hareket ediyor, en çok oyu aldığı yerlerde bile örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyor, yani nereden, Kandil'den.

CHP ile yaptığı pazarlıkla yine işaret edilen isimleri öne sürdüler. Bu iki partinin sinsi oyununa, AK Parti'ye kaybettirmek için katılan başkaları da var.

"Hepsinin sonu hüsran oldu"

Daha önce birileri denemişti. Partimizden ayrılıp altılı masaya misafir oldular. Şu anda parlamentoda bile yerleri yok. Hepsinin sonu hüsran oldu. Güya Anadolu ayağa kalkacaktı kendileri Meclis'e bile giremediler. Milletin nezdinde de kaybettiler. Projeye ortak olunmasına seçimlerde milletin karşısına çıkılmasına itirazımız yok. Sadece memleketin hayrına hiçbir fikir üretemeyenlerin durumuna gönlümüz razı gelmiyor. Sırf AK Parti husumeti ile Erdoğan husumeti ile AK Parti oylarına gözlerini dikerek siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlanıyoruz. Bir davası, bir vizyonu olanların durumu farklıdır. Bir de bunları destekleyecek projelere, samimi hakikatli bir dile sahipseniz siyasette de gönüllerde de kalıcı olursunuz.

"Demet demet dolarları, avroları topluyorlar"

Konya, CHP gibi adı her türlü kirli pazarlıkla anılan partiyi sınırlarından sokar mı? Şimdi demet demet dolarları, avroları topluyorlar ve paylaşıyorlar. Bunlara bu ülke teslim edilir mi?

"Seçime sayılı gün kaldı"

Seçim tarihine sayılı günler kaldı. Sandıkları patlatmak için gece gündüz çalışacağız. Konya kararını şimdiden vermiş. Eser ve hizmet üretmek konusunda elimize su dökecek kimseyi tanımıyoruz. Son 21 yılda Konya'ya 372 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık.