AK Partili İl Başkanı kalp krizi geçirdi

AK Parti'nin Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şireci'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

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AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, bugün aniden fenalaştı. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şireci'nin kalp krizi geçildiği anlaşıldı.

Anjiyo yapılan Şireci'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Mehmet Cavit Şireci kimdir?

9 Haziran 1969'da dünyaya gelen Mehmet Cavit Şireci, İlk, orta ve lise tahsilini Erzincan’da tamamladı.

1993 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılında Ak Parti Erzincan İl Başkanlığı Kurucuları arasında yer aldı. Şireci, 2002-2007 yılları arasında Seçim İşleri Başkanı, 2004 -2014 yılları arasında Erzincan Belediyesi Meclis Üyeliği ve 2007-2009 yılları arasında Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, 2009-2014 yılları arasında Erzincan Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Şu an ise AK Parti Erzincan İl Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Seçimden önce milletvekili adayı olmak için görevinden istifa eden Şireci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yeniden il başkanlığına getirildi.