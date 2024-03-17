BIST 8.829
DOLAR 32,13
EURO 35,12
ALTIN 2.227,09
HABER /  DÜNYA

Almanya Başbakanı Ürdün'de! İki ülkeden ortak uyarı

Almanya Başbakanı Ürdün'de! İki ülkeden ortak uyarı

Ürdün ile Almanya, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik saldırısının, insani krizi daha da derinleştireceği tehlikesi konusunda uyarıda bulundu.

Abone ol

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Akabe kentinde bir araya geldi.

İkili, "Gazze'deki tehlikeli gelişmeleri" ele aldı.

Kral Abdullah, "Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğini" belirtti.

Abdullah ayrıca, sivilleri korumaya yönelik çabaların yoğunlaştırılmasının, insani yardımın yeterli ve sürdürülebilir bir şekilde sağlanması ve mümkün olan her yolla ulaştırılmasının önemini vurgulayarak, Ürdün'ün, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik her türlü girişimi reddettiğini yineledi.

İkili, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının ciddiyetinin Gazze'deki insani krizi daha da derinleştireceği konusunda uyarıda bulundu.

Başbakan Scholz, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştükten sonra İsrail'e geçecek.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 645 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 676 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili İl Başkanı kalp krizi geçirdi
AK Partili İl Başkanı kalp krizi geçirdi
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
90'lara damga vuran Grup Laçin'in üyesi Şeref Baldemir hayatını kaybetti
90'lara damga vuran Grup Laçin'in üyesi Şeref Baldemir hayatını kaybetti
Netanyahu açıkladı: Refah'a saldırı birkaç hafta içerisinde başlayacak!
Netanyahu açıkladı: Refah'a saldırı birkaç hafta içerisinde başlayacak!
Süper Lig'de Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlıyor! Icardi hem kendi kalesine, hem rakibe gol attı!
Süper Lig'de Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlıyor! Icardi hem kendi kalesine, hem rakibe gol attı!
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na: Vaatler nasıl tutulurmuş gelip öğrenecek!
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na: Vaatler nasıl tutulurmuş gelip öğrenecek!
CHP'deki para sayma görüntüleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demet demet dolarları toplayıp aralarında paylaşıyorlar
CHP'deki para sayma görüntüleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demet demet dolarları toplayıp aralarında paylaşıyorlar
Çanakkale’de batan bottaki göçmenler dron ile aranıyor
Çanakkale’de batan bottaki göçmenler dron ile aranıyor
Süper Lig'de Gaziantep FK, Çaykur Rizespor karşısında tutunamadı
Süper Lig'de Gaziantep FK, Çaykur Rizespor karşısında tutunamadı
Aynı apartmanda oturduğu husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu
Aynı apartmanda oturduğu husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu
Didim’de 51 düzensiz göçmen, 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
Didim’de 51 düzensiz göçmen, 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
Tartıştığı kadını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı!
Tartıştığı kadını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı!