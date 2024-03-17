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Gol düellosu Galatasaray'ın! Kasımpaşa maçı 10 kişi tamamladı

Gol düellosu Galatasaray'ın! Kasımpaşa maçı 10 kişi tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, karşılaşmayı 4-3 kazandı. Mücadelede ayrıca Icardi penaltı kaçırırken, Kasımpaşa gördüğü kırmızı kart sonucu karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 7 golün çıktığı mücadele konuk takımın 4-3 üstünlüğüyle sonuçlandı.

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Dries Mertens, 48 ve 83'te Mauro Icardi ve 90'da ise Carlos Vinicius kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 34'te Mauro Icardi (k.k), 57. dakikada Aytaç Kara ve 77'de Nuno Da Costa'dan geldi.

Lacivert-beyazlılarda mücadelenin 79. dakikasında Claudio Winck direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sarı-kırmızılılarda ise Icardi, 81. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından galibiyet serisi 11 maça çıkan G.Saray 81 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 43 puanda kaldı.

Ligin 31. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Mondihome Kayserispor'a konuk olacak.

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