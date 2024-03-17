Nefes kesen maç Fenerbahçe'nin!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sarı lacivertlilerin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

Karşılaşmada gol perdesini 13. dakikada Fred açtı. 45+4. dakikada sarı-lacivertlilerde Fred bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Bu gollerle Fenerbahçe ilk devreyi 2-0'lık skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda 63. dakikada Enis Destan serbest vuruştan skoru 2-1'e getirdi. 78. dakikada bu kez Trabzonspor'dan Trezeguet penaltı vuruşunu gole çevirdi ve skoru eşitledi.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Batshuayi skoru 3-2'ye getirdi ve takımını öne geçirdi.

Mücadele bu gollerle Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşma sonrası Kanarya 79 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 49 puanla 3. sırada.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının önemli anları

90'Trabzon'da maç sona erdi. Fenerbahçe, kritik maçta Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

90'90+8: Trabzonspor gole yaklaştı. Sol kanatta topu alan Visca, orta şut karışımı bir vuruş yaptı. Kaleci Livakovic, son anda topa hamle yaptı.

90'90+4: Trabzonspor tüm hatları ile rakip yarı alanda beraberlik golünü arıyor.

90'Maçın sonuna 10 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

87' GOL! Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle yeniden maçta öne geçti. Sol kanatta Tadic'in ortasında seken topu önünde bulan Batshuayi, kale sahasında düzgün bir vuruş ile takımını maçta üçüncü kez öne geçirdi.

78' PENALTI! Trabzonspor penaltı kazandı. Ceza sahası içine kullanılan serbest vuruşta hakem Halil Umut Meler, Djiku'nun Denswill'e yaptığı tehlikeli harekette orta noktayı gösterdi.

75' PENALTI! Trabzonspor penaltı kazandı.



63' GOL! Trabzonspor, Enis Bardhi'nin nefis frikik golüyle farkı 1'e indirdi.



59' Halil Umut Meler, oyunun yeniden başlatılmasını istedi.



56' Maç şu anda sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durdu.



46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı 2-0 Fenerbahçe üstünlüğünde tamamlandı.

45'GOL! Fenerbahçe, Fred'in golüyle 45+3'te farkı 2'ye çıkardı.

45'İlk yarının sonuna 4 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

43'Fenerbahçe bu bölümde takım halinde kendi yarı alanında.

39'Ev sahibi takım bu dakikalarda topa daha çok sahip olan taraf konumunda.

36'KAÇTI! Trabzonspor mutlak gol şansından sonuç alamadı. Trezeguet'nin derin pası ile sağ kanattan ceza sahasına giren Pepe, pasını kale sahasına Enis'e gönderdi. Enis, topu boş kaleye gönderecekken savunmada Ferdi'den son derece kritik bir müdahale geldi.

33'Belçikalı oyuncunun tedavisi sonrası oyun yeniden hareketlendi. Meunier, oyuna devam edebilecek.

27'Trabzonspor kendi yarı alanından ayağa isabetli paslar ile hücuma çıkmak istiyor.

23'Sol kanatta topu alan Meunier, ceza sahasına orta denedi. Kaleci Livakovic bu topta hata yapmadı.

20'KALECİ! Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazanan Fenerbahçe'de Syzmanski'nin şutunu kaleci Uğurcan topu son anda kurtardı. Dönen topu kafayla tamamlamak isteyen Tadic çerçeveyi bulamadı.

'Sağ kanattan atak geliştiren Trabzonspor'da Edin Visca, içeri orta denedi. Ferdi'ye çarpan top dışarı gitti.

16'Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın başına tribünlerden yabancı madde isabet etti. İsmail Kartal'a buz tedavisi uygulanıyor.

13' GOL! Fenerbahçe, Fred'in müthiş golüyle maçta öne geçti. Tadic'in pasında topu alan Fred, yaklaşık 30 metreden sağ ayağıyla çok sert vurdu. Kaleci Uğurcan bu vuruş karşısında çaresiz kaldı. 0-1.



11' Fenerbahçe yine tehlike oluşturdu. Sağ kanatta topu alan İrfan Can, ceza sahasına girmeden kafasını kaldırdı ve içeri Dzeko'ya orta göndermek istedi. Savunmada Mendy topa ayak koydu.



9' Trabzonspor maça istediği gibi başlayamadı. Fenerbahçe şu ana kadar daha baskılı oynayan taraf konumunda.



6' Sol kanatta topu alan Tadic, çizgiye inip uzak direğe ortasını gönderdi. İrfan Can Kahveci bu topa istediği vuruşu yapamadı.



3' Dusan Tadic'in ceza sahası içine gönderdiği pasta Dzeko'ya gelmeden Denswill topa hamle yaptı.



1'Trabzon'da ilk düdük geldi ve dev karşılaşma başladı.

Trabzonspor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren, Visca, Berat, Mendy, Trezeguet, Pepe, Enis Destan.

F.Bahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.