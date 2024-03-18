Bakan Yerlikaya açıkladı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçına soruşturma başlatıldı

Süper Lig'in 30. haftasında gerçekleşen ve maç sonunda taraftarların sahaya indiği Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir açıklama geldi.

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Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve maç sonu büyük olaylara sahne olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır.

Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan da açıklama

Olaylı maça ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da bir açıklama paylaştı.

Osman Aşkın Bak'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır.

İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz."