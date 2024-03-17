Adıyaman'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi

Adıyaman'da bir aracın sürücüsü direksiyon kontrolünü yitirerek yol kenarındaki şarampole devrilmesiyle bir kaza meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Hamdi Dirgen idaresindeki 44 DF 267 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta karayolunun 9. kilometrebinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü Hamdi Dirgen ve araçta bulunan Gazi, Emirhan, Ramazan, Abdullah, Zöhre ve Burak Dirgen yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.