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CHP'nin aday tanıtım programında tansiyon yükseldi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday tanıtım programı öncesi ortalık bir anda karıştı. Basın mensuplarının salon girişinde polis ekipleri ile basın mensupları arasında tansiyon yükseldi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkan aday tanıtım toplantısına katılmak üzere ASKİ Spor Salonu'na geldi.

Bu sırada Özel’i takip etmek için gelen basın mensupları da salona girmek istedi. Ancak basın mensupları polisler tarafından içeri alınmadı. Görevli polisler basın mensuplarının kimliklerini kontrol etmelerine rağmen içeri almadı. Bu nedenle basın mensuplarıyla görevli polis memurları arasında gerginlik yaşandı.

Bir süre sonra basın mensupları salona alınınca gerginlik sona erdi.

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