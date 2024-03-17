Trabzonspor'da İsmail Kartal’ın başına yabancı madde atıldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünlerden fırlatılan bir cisim, Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın başına isabet etti. Sağlık ekibi, deneyimli teknik adamın başına buz tedavisi uyguladı.Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 30.haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 13.dakikasında Fenerbahçe, Fred’in attığı golle 1-0 öne geçti.
Bu golün ardından Trabzonspor tribünlerinden atılan bir cisim Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal’ın başına isabet etti.
Fenerbahçe sağlık ekibi tecrübeli teknik adamın kafasına ve boynuna buz tedavisi uyguladı.