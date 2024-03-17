BIST 8.829
DOLAR 32,13
EURO 35,12
ALTIN 2.227,09
HABER /  SPOR

Trabzonspor'da İsmail Kartal’ın başına yabancı madde atıldı

Trabzonspor'da İsmail Kartal’ın başına yabancı madde atıldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünlerden fırlatılan bir cisim, Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın başına isabet etti. Sağlık ekibi, deneyimli teknik adamın başına buz tedavisi uyguladı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig’in 30.haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 13.dakikasında Fenerbahçe, Fred’in attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golün ardından Trabzonspor tribünlerinden atılan bir cisim Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal’ın başına isabet etti.  

Fenerbahçe sağlık ekibi tecrübeli teknik adamın kafasına ve boynuna buz tedavisi uyguladı.

İlgili Haberler
Trabzonspor - Fenerbahçe / Canlı yayın
ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi
Adıyaman'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Nefes kesen maç Fenerbahçe'nin!
Nefes kesen maç Fenerbahçe'nin!
CHP'nin aday tanıtım programında tansiyon yükseldi!
CHP'nin aday tanıtım programında tansiyon yükseldi!
Ankara'da dev kaçak tütün operasyonu! 28 milyon TL...
Ankara'da dev kaçak tütün operasyonu! 28 milyon TL...
Gol düellosu Galatasaray'ın! Kasımpaşa maçı 10 kişi tamamladı
Gol düellosu Galatasaray'ın! Kasımpaşa maçı 10 kişi tamamladı
Sivasspor'da Azizbek Turgunboev, Özbekistan Milli Takım kadrosuna davet edildi
Sivasspor'da Azizbek Turgunboev, Özbekistan Milli Takım kadrosuna davet edildi
Netanyahu duyurdu! Refah'a saldırı başlayacak
Netanyahu duyurdu! Refah'a saldırı başlayacak
Macron: Ukrayna'da kara operasyonu gerekebilir
Macron: Ukrayna'da kara operasyonu gerekebilir
Hatayspor Samsunspor engelini 3 golle aştı
Hatayspor Samsunspor engelini 3 golle aştı
Almanya Başbakanı Ürdün'de! İki ülkeden ortak uyarı
Almanya Başbakanı Ürdün'de! İki ülkeden ortak uyarı
AK Partili İl Başkanı kalp krizi geçirdi
AK Partili İl Başkanı kalp krizi geçirdi