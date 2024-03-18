İsmail Kartal: Resmen saldırıya uğradık

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında gerçekleşen mücadelede Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Derbi heyecanına sahne olan karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda sert açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından 3-2'lik üstünlükle ayrılırken Sarı-Lacivertli ekibin hocası İsmail Kartal, müsabaka sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Kartal, resmen saldırıya uğradıklarını vurguladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç sonunda şöyle konuştu:

"Son 3 maçımızda 118 KM üstünde koşan bir takım var. Ülke puanına katkı vermişiz, Avrupa'da çeyrek finale kalmışız, ülkemizi temsil eden tek Türk takımıyız. Bu kadar mücadele ederek gelmiş bir takımla burada mücadele ettik. Santim santim Trabzonspor'u iyi analiz ettik. 2-0 öne geçtik. Serdar Aziz'in kasığında bir problem vardı, mecburen Jayden'ı aldı. Sonrasında hiç anlam veremediğim şekilde tribün saldırısına uğradık."

Sahaya bu kadar madde atılması sebebiyle oyunumuz etkilendi. Bana da maddeler isabet etti. Bir provoke etmedik. Sahaya atılan şişeleri toplayarak futbola hizmet etmeye çalıştık. Maçı kazanmayı bildik. Tribünden sahaya giren insanların oyuncularımıza saldırmaları, orası karıştı, koridor karıştı derken... Biz Trabzonspor'a Kadıköy'de mağlup olduk, Trabzonspor oyuncuları seviniyorlardı. En doğal hakları. Hiçbir karışıklık olmadan oradan ayrıldılar. Neden biz burada galip geldiğimizde böyle şeyler oluyor?

"Namağlup giderken ilk mağlubiyetimizi Trabzonspor'dan aldık. Aynı şeyi onlar da yaptılar ve biz böyle bir şey yapmadık. Trabzonspor büyük bir camiadır, Fenerbahçe büyük bir camiadır, bunların olmaması gerekiyor. Oyuncumun kafasına madde geliyor, maçın tehir edilmesi gerekiyor. Hakemler bu şartlarda maçı bitirmeye çalıştılar. Keşke maçtan sonra bu görüntüler olmasaydı. Bu maçlar devam edecek. Bunların olmaması gerek. Spor, futbol; dostluk ve arkadaşlıktır. Sakin, sağduyulu olmamız gerekiyor."

Birkaç hafta önce de burada maç oynandı. Orada da mağlup olunmasına rağmen tribünler hiç böyle tepki vermedi. Biz ne yaptık da Fenerbahçe'ye karşı böyle bir algı, saldırı var burada? Biz resmen ikinci yarıda tribün saldırısına uğradık. Benim kafamda hafif bir şiş var. Ben alışkınım, ben sokakta büyüdüm, Karadeniz çocuğuyum. Yere yatıp rol yapan biri değilim. Ben saha içinde bugün şişe topladım. İçeride birkaç antrenörün dudağı şiş, çenesi şiş. Oğlumun kafası şiş, çocuğa vurmuşlar burada. Nasıl olacak, nasıl düzelteceğiz bu işleri?