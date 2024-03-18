BIST 8.829
DOLAR 32,26
EURO 35,14
ALTIN 2.233,91
HABER /  SPOR

TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: Kimsenin şüphesi olmasın...

TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: Kimsenin şüphesi olmasın...

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Trabzonspor maçının son düdüğü ile taraftarların sahaya girip futbolculara saldırması ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlara dair bir açıklamada bulundu.

TFF resmi sitesinden yapılan değerlendirmede, "Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler
İsmail Kartal: Resmen saldırıya uğradık Bakan Yerlikaya açıkladı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçına soruşturma başlatıldı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı bitti, ortalık karıştı! Trabzonspor'da İsmail Kartal’ın başına yabancı madde atıldı Nefes kesen maç Fenerbahçe'nin!
ÖNCEKİ HABERLER
Alinur Aktaş'ın Özgür Özel'e mesajı ne? Mega proje Alinur Aktaş'ı göndermek mi?
Alinur Aktaş'ın Özgür Özel'e mesajı ne? Mega proje Alinur Aktaş'ı göndermek mi?
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
TİP Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığının geri çekildiğini açıkladı
TİP Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığının geri çekildiğini açıkladı
İsmail Kartal: Resmen saldırıya uğradık
İsmail Kartal: Resmen saldırıya uğradık
Bakan Yerlikaya açıkladı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçına soruşturma başlatıldı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçına soruşturma başlatıldı
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı bitti, ortalık karıştı!
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı bitti, ortalık karıştı!
Hakan Fidan: Türkiye her alanda çağ atladı!
Hakan Fidan: Türkiye her alanda çağ atladı!
Trabzonspor'da İsmail Kartal’ın başına yabancı madde atıldı
Trabzonspor'da İsmail Kartal’ın başına yabancı madde atıldı
Adıyaman'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi
Adıyaman'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi
Nefes kesen maç Fenerbahçe'nin!
Nefes kesen maç Fenerbahçe'nin!
CHP'nin aday tanıtım programında tansiyon yükseldi!
CHP'nin aday tanıtım programında tansiyon yükseldi!
Ankara'da dev kaçak tütün operasyonu! 28 milyon TL...
Ankara'da dev kaçak tütün operasyonu! 28 milyon TL...