TFF'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: Kimsenin şüphesi olmasın...

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Trabzonspor maçının son düdüğü ile taraftarların sahaya girip futbolculara saldırması ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlara dair bir açıklamada bulundu.

TFF resmi sitesinden yapılan değerlendirmede, "Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerine yer verdi.