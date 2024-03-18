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TİP Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığının geri çekildiğini açıkladı

TİP Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığının geri çekildiğini açıkladı

Türkiye İşçi Partisi, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdikleri Gökhan Zan'ın adaylıktan çektiklerini açıkladı

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Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'da CHP tarafından yeniden büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilen Lütfü Savaş'a alternatif olarak yarışa soktukları eski futbolcu Gökhan Zan'dan desteklerini çektiklerini açıkladı. Parti, resmi sosyal medya hesaplarında yayınladıkları mesajla Zan'a yönelik desteklerini çektiklerini duyurdu.

Parti tarafından yapılan açıklamada, "En ufak bir şaibenin varlığının kabul edilemeyeceği" ifadeleri kullanılarak, "Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair iddialar tarafımıza ulaşmıştır" denildi.

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