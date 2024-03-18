Trabzonspor taraftarı, Mert Müldür'e korner direğiyle saldırdı

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı. Bir Trabzonspor taraftarının Mert Müldür'ü korner direğiyle kovalaması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

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Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

Gözü dönen bir Trabzonspor taraftarı, Fenerbahçeli Mert Müldür'ü korner direğiyle kovaladı. Kendini zor kurtaran genç oyuncuyu büyük bir çabayla soyunma odasına kaçabildi.